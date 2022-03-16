Tàu hũ ky khìa nước dừa - Món ăn chay lạ miệng, siêu hao cơm!

Món ngon mỗi ngày 16/03/2022 18:00

Làm tàu hũ ky cuộn đơn giản, nhẹ nhàng nhưng ăn thì bao ngon

TÀU HŨ KY KHÌA NƯỚC DỪA

Tàu hũ ky khìa nước dừa - Món ăn chay lạ miệng, siêu hao cơm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 miếng đậu hũ trắng
  • 2-3 lá tàu hũ ky/ phù trúc
  • 200gr nấm rơm
  • 2-3 cái nấm nương
  • 1 nắm hành lá
  • Hành boaro
  • 1 trái nước dừa tươi
  • 50ml nước cốt dừa
  • 5 muỗng canh nước tương
  • Muối tiêu

Cách làm:

- Đậu hũ cắt miếng nhỏ vừa ăn. Làm nóng dầu ăn, chiên vàng đậu rồi vớt ra để ráo.

- Phi thơm hành boaro, cho 2 loại nấm vào xào thơm, nêm nước tương vừa ăn.

- Rạch miếng đậu vừa chiên, bỏ bỏ bớt ruột rồi nhồi nấm vào.

- Tàu hũ ky rửa nhanh qua nước cho mềm, để ráo. Cắt làm 10 miếng cho vừa với số lượng đậu chiên. Đặt miếng đậu chiên lên tàu hũ ky. Cuộn chặt. Hành lấy phần lá, nhúng qua nước sôi cho mềm. Dùng dây hành buộc miếng đậu lại. Thấm miếng đậu hũ ky cho khô ráo.

 

Tàu hũ ky khìa nước dừa - Món ăn chay lạ miệng, siêu hao cơm! - Ảnh 2

 

- Làm nóng dầu, cho đậu hũ vào chiên cho vàng rồi vớt bỏ bớt dầu ăn. Hòa tan nước cốt dừa, nước tương, muối tiêu nêm cho vừa ăn. Đổ nước dừa vào khìa đậu khoảng 5-7 phút, đậy vung cho ngấm đều gia vị.

- Xếp đậu ra đĩa, chan nước khìa và thưởng thức

 

Tàu hũ ky khìa nước dừa - Món ăn chay lạ miệng, siêu hao cơm! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Phan Anh

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