Nem nướng cháy xém cạnh - Ngửi mùi thơm phức, 'thèm chịu không nổi' luôn!

Món ngon mỗi ngày 15/03/2022 09:46

Nem làm từ nguyên liệu có sẵn, nướng nhanh mà ăn lại không ngán

NEM NƯỚNG giòn dai đổi vị cho mâm cơm gia đình

Nem nướng cháy xém cạnh - Ngửi mùi thơm phức, 'thèm chịu không nổi' luôn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 600gr thịt heo xay

  • 200gr giò sống

  • 40gr hành

  • 40gr tỏi

  • 2 muỗng cafe bột canh

  • 3 muỗng cafe dầu hào

  • 4 muỗng cafe mật ong/ đường

  • Dầu ăn, bột hạt điều/ Dầu màu điều

    • Cách làm:

    - Băm/ xay nhỏ hành tỏi 

    - Trộn đều thịt xay, giò sống với hành tỏi băm, bột canh, dầu hào, mật ong. Sau đó dùng phới quết đều phần thịt này trong khoảng 3 phút để cho thịt mịn, nhuyễn và đều gia vị hơn.

    - Bọc kín và để ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 1,5-2 tiếng cho ngấm gia vị

    - Cho phần thịt vào túi bắt kem để tạo hình cho nem 

     

    Nem nướng cháy xém cạnh - Ngửi mùi thơm phức, 'thèm chịu không nổi' luôn! - Ảnh 2

     

    - Dùng 2 muỗng bột hạt điều để pha với dầu ăn tạo màu cho dầu, sau đó quét dầu này lên nem trước khi nướng để nem có màu đẹp hơn. 

    - Nướng nem bằng Nồi chiên không dầu:

    • Lần 1: 160 độ trong 15 phút sau đó lật mặt nem lại, quét thêm 1 lớp dầu lên mặt

    • Lần 2: 160 độ trong 10 phút

    Nem nướng cháy xém cạnh - Ngửi mùi thơm phức, 'thèm chịu không nổi' luôn! - Ảnh 3

    Chúc mọi người làm thành công!

     

     

    Nguồn: Fb Hoàng Ánh

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