Nem nướng cháy xém cạnh - Ngửi mùi thơm phức, 'thèm chịu không nổi' luôn!

40gr hành

40gr tỏi

2 muỗng cafe bột canh

3 muỗng cafe dầu hào

4 muỗng cafe mật ong/ đường

Dầu ăn, bột hạt điều/ Dầu màu điều

Cách làm:

- Băm/ xay nhỏ hành tỏi

- Trộn đều thịt xay, giò sống với hành tỏi băm, bột canh, dầu hào, mật ong. Sau đó dùng phới quết đều phần thịt này trong khoảng 3 phút để cho thịt mịn, nhuyễn và đều gia vị hơn.

- Bọc kín và để ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 1,5-2 tiếng cho ngấm gia vị

- Cho phần thịt vào túi bắt kem để tạo hình cho nem

- Dùng 2 muỗng bột hạt điều để pha với dầu ăn tạo màu cho dầu, sau đó quét dầu này lên nem trước khi nướng để nem có màu đẹp hơn.

- Nướng nem bằng Nồi chiên không dầu:

Lần 1: 160 độ trong 15 phút sau đó lật mặt nem lại, quét thêm 1 lớp dầu lên mặt

Lần 2: 160 độ trong 10 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoàng Ánh