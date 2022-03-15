Nem nướng cháy xém cạnh - Ngửi mùi thơm phức, 'thèm chịu không nổi' luôn!

Nem làm từ nguyên liệu có sẵn, nướng nhanh mà ăn lại không ngán
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NEM NƯỚNG giòn dai đổi vị cho mâm cơm gia đình
Nguyên liệu:
600gr thịt heo xay
200gr giò sống
40gr hành
40gr tỏi
2 muỗng cafe bột canh
3 muỗng cafe dầu hào
4 muỗng cafe mật ong/ đường
Dầu ăn, bột hạt điều/ Dầu màu điều
Cách làm:
- Băm/ xay nhỏ hành tỏi
- Trộn đều thịt xay, giò sống với hành tỏi băm, bột canh, dầu hào, mật ong. Sau đó dùng phới quết đều phần thịt này trong khoảng 3 phút để cho thịt mịn, nhuyễn và đều gia vị hơn.
- Bọc kín và để ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 1,5-2 tiếng cho ngấm gia vị
- Cho phần thịt vào túi bắt kem để tạo hình cho nem
- Dùng 2 muỗng bột hạt điều để pha với dầu ăn tạo màu cho dầu, sau đó quét dầu này lên nem trước khi nướng để nem có màu đẹp hơn.
- Nướng nem bằng Nồi chiên không dầu:
Lần 1: 160 độ trong 15 phút sau đó lật mặt nem lại, quét thêm 1 lớp dầu lên mặt
Lần 2: 160 độ trong 10 phút
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoàng Ánh