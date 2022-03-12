Làm bánh bao nướng, ăn siêu ngon

BÁNH BAO NƯỚNG ngàn lớp bằng

Nguyên liệu:

Phần nhân:



120gr giò sống

200gr thịt heo xay

80gr lạp xưởng

2 quả trứng gà

15gr nấm đông cô

15gr nấm mèo

1/2 củ hành tây

100gr củ sắn

50gr lá hẹ

15gr bột năng

14 quả trứng muối

Gia vị:

10gr đường

10gr tiêu xay

15gr tỏi băm

10ml dầu ăn

15ml dầu mè

20gr dầu hào

10gr hạt nêm

Hỗn hợp quét mặt bánh:

1 lòng đỏ trứng gà

1 muỗng canh sữa tươi

10gr mè

Phần vỏ:

250gr bột mì đa dạng

65gr shortening crisco

130ml nước

1 muỗng cafe muối

20gr đường cát

Bột dầu:

70gr bột mì đa dụng

30gr bột năng

40gr shortening crisco

10ml dầu ăn

Cách làm:

- Trứng muối tách lòng, rửa sạch và ngâm rượu trắng khoảng 10 phút để khử mùi tanh. Sau đó đem nướng ở 150 độ c trong 8 phút

- Các nguyên lại còn lại thì rửa sạch, cắt hạt lựu và trộn lại thành hỗn hợp nhân

- Phần bột vỏ trộn các nguyên liệu lại với nhau, để bột nghỉ khoảng 30 phút. Làm tương tự với bột dầu

- Chia phần bột vỏ, bột dầu thành các viên bằng nhau

- Cán bột vỏ theo các bước: cho bột dầu vào bột vỏ và túm lại, cán dài - cuốn - cán tròn

- Chuẩn bị hỗn hợp quét mặt: lòng đỏ + sữa tươi trộn đều

- Bọc nhân, nướng lần 1 với 10 phút trong 160 độ c

- Lấy bánh ra, quét hỗn hợp và nướng lần 2 với 160 độ c trong 20 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Bích Ngọc

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-bao-nuong-doc-la-gion-thom-an-sieu-thich-me-455061.html