Bánh bao nướng độc lạ, giòn thơm - Ăn siêu thích mê!

Món ngon mỗi ngày 12/03/2022 14:00

Làm bánh bao nướng, ăn siêu ngon

BÁNH BAO NƯỚNG ngàn lớp bằng

Bánh bao nướng độc lạ, giòn thơm - Ăn siêu thích mê! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Phần nhân:

  • 120gr giò sống
  • 200gr thịt heo xay
  • 80gr lạp xưởng
  • 2 quả trứng gà
  • 15gr nấm đông cô
  • 15gr nấm mèo
  • 1/2 củ hành tây
  • 100gr củ sắn
  • 50gr lá hẹ
  • 15gr bột năng
  • 14 quả trứng muối

Gia vị: 

  • 10gr đường
  • 10gr tiêu xay
  • 15gr tỏi băm
  • 10ml dầu ăn
  • 15ml dầu mè
  • 20gr dầu hào
  • 10gr hạt nêm

Hỗn hợp quét mặt bánh:

  • 1 lòng đỏ trứng gà
  • 1 muỗng canh sữa tươi
  • 10gr mè

Phần vỏ:

  • 250gr bột mì đa dạng
  • 65gr shortening crisco
  • 130ml nước
  • 1 muỗng cafe muối
  • 20gr đường cát

Bột dầu:

  • 70gr bột mì đa dụng
  • 30gr bột năng
  • 40gr shortening crisco
  • 10ml dầu ăn

Cách làm: 

- Trứng muối tách lòng, rửa sạch và ngâm rượu trắng khoảng 10 phút để khử mùi tanh. Sau đó đem nướng ở 150 độ c trong 8 phút

- Các nguyên lại còn lại thì rửa sạch, cắt hạt lựu và trộn lại thành hỗn hợp nhân

- Phần bột vỏ trộn các nguyên liệu lại với nhau, để bột nghỉ khoảng 30 phút. Làm tương tự với bột dầu

- Chia phần bột vỏ, bột dầu thành các viên bằng nhau

- Cán bột vỏ theo các bước: cho bột dầu vào bột vỏ và túm lại, cán dài - cuốn - cán tròn

- Chuẩn bị hỗn hợp quét mặt: lòng đỏ + sữa tươi trộn đều

- Bọc nhân, nướng lần 1 với 10 phút trong 160 độ c

- Lấy bánh ra, quét hỗn hợp và nướng lần 2 với 160 độ c trong 20 phút

 

Bánh bao nướng độc lạ, giòn thơm - Ăn siêu thích mê! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Bích Ngọc

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