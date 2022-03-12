Làm bánh bao nướng, ăn siêu ngon
- Bánh bao tạo hình củ khoai tây - Ăn vừa bùi béo vừa thơm phưng phức!
- Bún gà nướng - Gà ngọt thịt, đậm xốt, ăn kèm với rau sống siêu hấp dẫn!
BÁNH BAO NƯỚNG ngàn lớp bằng
Nguyên liệu:
Phần nhân:
- 120gr giò sống
- 200gr thịt heo xay
- 80gr lạp xưởng
- 2 quả trứng gà
- 15gr nấm đông cô
- 15gr nấm mèo
- 1/2 củ hành tây
- 100gr củ sắn
- 50gr lá hẹ
- 15gr bột năng
- 14 quả trứng muối
Gia vị:
- 10gr đường
- 10gr tiêu xay
- 15gr tỏi băm
- 10ml dầu ăn
- 15ml dầu mè
- 20gr dầu hào
- 10gr hạt nêm
Hỗn hợp quét mặt bánh:
- 1 lòng đỏ trứng gà
- 1 muỗng canh sữa tươi
- 10gr mè
Phần vỏ:
- 250gr bột mì đa dạng
- 65gr shortening crisco
- 130ml nước
- 1 muỗng cafe muối
- 20gr đường cát
Bột dầu:
- 70gr bột mì đa dụng
- 30gr bột năng
- 40gr shortening crisco
- 10ml dầu ăn
Cách làm:
- Trứng muối tách lòng, rửa sạch và ngâm rượu trắng khoảng 10 phút để khử mùi tanh. Sau đó đem nướng ở 150 độ c trong 8 phút
- Các nguyên lại còn lại thì rửa sạch, cắt hạt lựu và trộn lại thành hỗn hợp nhân
- Phần bột vỏ trộn các nguyên liệu lại với nhau, để bột nghỉ khoảng 30 phút. Làm tương tự với bột dầu
- Chia phần bột vỏ, bột dầu thành các viên bằng nhau
- Cán bột vỏ theo các bước: cho bột dầu vào bột vỏ và túm lại, cán dài - cuốn - cán tròn
- Chuẩn bị hỗn hợp quét mặt: lòng đỏ + sữa tươi trộn đều
- Bọc nhân, nướng lần 1 với 10 phút trong 160 độ c
- Lấy bánh ra, quét hỗn hợp và nướng lần 2 với 160 độ c trong 20 phút
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Bích Ngọc