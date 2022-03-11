Bánh bao tạo hình củ khoai tây - Ăn vừa bùi béo vừa thơm phưng phức!

Món ngon mỗi ngày 11/03/2022 08:36

Làm bánh bao tại nhà thôi nào

BÁNH BAO TẠO HÌNH CỦ KHOAI TÂY

Bánh bao tạo hình củ khoai tây - Ăn vừa bùi béo vừa thơm phưng phức! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr bột mì đa dụng
  • 3gr men nở
  • 180ml nước
  • 40gr đường bột 
  • 1 muỗng cafe dầu ăn
  • Bột ca cao

Cách làm:

  • Trộn bột:

- Trộn bột mì, men nở, đường bột với 180ml nước màu, cho đến khi bột thành khối thì thêm một muỗng cà phê dầu ăn, trộn thêm 10 phút cho khối bột mềm dẻo, không dính tay thì đem bột đi ủ kín 45-60 phút để bột nở.

  • Tạo hình:

- Sau khi ủ bột xong thì tạo hình, ấn cho bột bớt bọt khí, chia thành các đoạn khác nhau

- Dùng tay tạo hình củ khoai tây, lấy đầu đũa nhỏ tạo các lỗ nhỏ để lát tạo mầm.

- Dùng bột ca cao rây lên các miếng bột đã làm xong để tạo hình đất, dùng chổi quét bớt.

- Mầm khoai thì vê dài thật nhỏ những miếng bột, dùng tăm gắn vào các lỗ trên bột đã tạo hình.

- Mang bột đã hoàn thành đi ủ kín 60 phút cho bột nở gấp đôi.

 

Bánh bao tạo hình củ khoai tây - Ăn vừa bùi béo vừa thơm phưng phức! - Ảnh 2

  • Hấp bánh:

- Đun sôi xửng hấp, cho bánh vào hấp 10 phút. Tắt bếp để thêm 2 phút rồi hãy mở nắp

- Lấy bánh ra chờ bánh nguội chút rồi rắc thêm bột cacao tùy thích

 

Bánh bao tạo hình củ khoai tây - Ăn vừa bùi béo vừa thơm phưng phức! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Mỡ Wasabi

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