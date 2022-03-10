Miến chim bồ câu - Lạ, ngon, đổi món mới cho cả gia đình!

Món ngon mỗi ngày 10/03/2022 12:22

Làm miến ăn tối nha

Miến Chim Câu Chặt

Miến chim bồ câu - Lạ, ngon, đổi món mới cho cả gia đình! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 con chim câu
  • 150gr miến
  • Rau răm, húng đỏ, rau răm, mùi tàu, hành lá, hành tím, nấm hương
  • Ớt, tiêu, hạt nêm, nước mắm, bột ngọt

Cách làm:

- Chim câu chọn chim ra ràng làm sạch chặt miếng vừa ăn

- Nhặt riêng cánh chân, xương cổ, xường cục ra phần nạc, đùi để riêng.

- Ướp hạt nêm, nước mắm, hạt tiêu 20p 

- Các loại rau rửa sạch, thái nhỏ

- Miến ngâm nước lã, cắt vửa ăn

- Phi thơm hành tím cho phần xương chim câu, nấm hương đã ngâm vào xào săn, nêm gia vị vừa vặn rồi chế nước sôi đủ dùng. Đun sôi nhỏ lửa. Đập thêm 3 củ hành tím vào cho thơm 

 

Miến chim bồ câu - Lạ, ngon, đổi món mới cho cả gia đình! - Ảnh 2

 

- Phần thịt chim trộn thêm chút dầu ăn rồi cho vào nồi chiên không dầu và nướng 180 độ trong 20-25 phút để thịt chim vàng thơm.

 

Miến chim bồ câu - Lạ, ngon, đổi món mới cho cả gia đình! - Ảnh 3

 

- Thả miến vào nước dùng đun sôi vớt miến ra bát thêm thịt chim rán, thêm rau hành đã thái sau đó chan nước dùng lên. Ăn kèm măng ớt, vắt chanh.

 

Miến chim bồ câu - Lạ, ngon, đổi món mới cho cả gia đình! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trang Lê

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