Làm thịt xá xíu chấm nước xốt, ăn chống ngấy
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THỬ CUỐN XÁ XÍU THƠM LỪNG ĐẬM ĐÀ ĂN NHIỀU KHÔNG NGÁN
Nguyên liệu:
- 1kg thịt vai heo
- Gia vị ướp: dầu điều, hạt tiêu, muối, xốt xá xíu, dầu hào, mật ong, rượu Mai Quế Lộ, đường, ngũ vị hương, nước tương
- Hành tím, tỏi
Cách làm:
- Thịt vai thái dọc thớ, thành miếng dày 1,5-2cm.
- Xay nhuyễn hỗn hợp xốt ướp gồm:
- 2 muỗng dầu hào
- 1/2 muỗng đường
- 1 muỗng mật ong
- 2 muỗng dầu điều
- 1/2 muỗng muối
- 1 muỗng ngũ vị hương
- 1 muỗng rượu mai quế lộ
- 1 muỗng hạt tiêu
- 2-3 muỗng xốt xá xíu
- 1 muỗng nước tương
- Hành tím, tỏi
- Ướp thịt với xốt ướp ít nhất 4 tiếng/ qua đêm cho ngấm vị
- Cho thịt đã ướp vào chảo, thêm cả nước xốt vào + 80ml nước, đậy vung lại đun lửa nhỏ tới khi nước xốt cạn sánh lại, thịt lên màu đẹp là được
- Sau đó cho thịt cùng chút nước xốt vào nồi chiên không dầu set nhiệt 180 độ trong 5 phút
- Làm xốt chấm:
- 1 ít nước xốt ướp thịt
- 1 muỗng nước tương
- 1 muỗng đường
- 1 muỗng tương ớt
- 50ml nước
- Cho lên bếp, đun sệt lại, thêm mè rang
- Ăn kèm với dứa, dưa chuột, cà rốt, rau thơm và bún nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên