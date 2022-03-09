Cuốn xá xíu chấm nước xốt độc quyền - Ăn siêu ngon, lạ miệng!

Món ngon mỗi ngày 09/03/2022 08:48

Làm thịt xá xíu chấm nước xốt, ăn chống ngấy

THỬ CUỐN XÁ XÍU THƠM LỪNG ĐẬM ĐÀ ĂN NHIỀU KHÔNG NGÁN

Cuốn xá xíu chấm nước xốt độc quyền - Ăn siêu ngon, lạ miệng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg thịt vai heo
  • Gia vị ướp: dầu điều, hạt tiêu, muối, xốt xá xíu, dầu hào, mật ong, rượu Mai Quế Lộ, đường, ngũ vị hương, nước tương
  • Hành tím, tỏi 
Cuốn xá xíu chấm nước xốt độc quyền - Ăn siêu ngon, lạ miệng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Thịt vai thái dọc thớ, thành miếng dày 1,5-2cm.

- Xay nhuyễn hỗn hợp xốt ướp gồm:

  • 2 muỗng dầu hào
  • 1/2 muỗng đường
  • 1 muỗng mật ong
  • 2 muỗng dầu điều
  • 1/2 muỗng muối
  • 1 muỗng ngũ vị hương
  • 1 muỗng rượu mai quế lộ
  • 1 muỗng hạt tiêu
  • 2-3 muỗng xốt xá xíu
  • 1 muỗng nước tương
  • Hành tím, tỏi 

- Ướp thịt với xốt ướp ít nhất 4 tiếng/ qua đêm cho ngấm vị

 

Cuốn xá xíu chấm nước xốt độc quyền - Ăn siêu ngon, lạ miệng! - Ảnh 3

 

- Cho thịt đã ướp vào chảo, thêm cả nước xốt vào + 80ml nước, đậy vung lại đun lửa nhỏ tới khi nước xốt cạn sánh lại, thịt lên màu đẹp là được 

- Sau đó cho thịt cùng chút nước xốt vào nồi chiên không dầu set nhiệt 180 độ trong 5 phút 

 

Cuốn xá xíu chấm nước xốt độc quyền - Ăn siêu ngon, lạ miệng! - Ảnh 4

 

- Làm xốt chấm:

  • 1 ít nước xốt ướp thịt
  • 1 muỗng nước tương
  • 1 muỗng đường
  • 1 muỗng tương ớt
  • 50ml nước

- Cho lên bếp, đun sệt lại, thêm mè rang 

- Ăn kèm với dứa, dưa chuột, cà rốt, rau thơm và bún nếu thích

 

Cuốn xá xíu chấm nước xốt độc quyền - Ăn siêu ngon, lạ miệng! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thu Uyên

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