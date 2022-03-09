Làm thịt xá xíu chấm nước xốt, ăn chống ngấy

THỬ CUỐN XÁ XÍU THƠM LỪNG ĐẬM ĐÀ ĂN NHIỀU KHÔNG NGÁN

Nguyên liệu:

1kg thịt vai heo

Gia vị ướp: dầu điều, hạt tiêu, muối, xốt xá xíu, dầu hào, mật ong, rượu Mai Quế Lộ, đường, ngũ vị hương, nước tương

dầu điều, hạt tiêu, muối, xốt xá xíu, dầu hào, mật ong, rượu Mai Quế Lộ, đường, ngũ vị hương, nước tương Hành tím, tỏi

Cách làm:

- Thịt vai thái dọc thớ, thành miếng dày 1,5-2cm.

- Xay nhuyễn hỗn hợp xốt ướp gồm:

2 muỗng dầu hào

1/2 muỗng đường

1 muỗng mật ong

2 muỗng dầu điều

1/2 muỗng muối

1 muỗng ngũ vị hương

1 muỗng rượu mai quế lộ

1 muỗng hạt tiêu

2-3 muỗng xốt xá xíu

1 muỗng nước tương

Hành tím, tỏi

- Ướp thịt với xốt ướp ít nhất 4 tiếng/ qua đêm cho ngấm vị

- Cho thịt đã ướp vào chảo, thêm cả nước xốt vào + 80ml nước, đậy vung lại đun lửa nhỏ tới khi nước xốt cạn sánh lại, thịt lên màu đẹp là được

- Sau đó cho thịt cùng chút nước xốt vào nồi chiên không dầu set nhiệt 180 độ trong 5 phút

- Làm xốt chấm:

1 ít nước xốt ướp thịt

1 muỗng nước tương

1 muỗng đường

1 muỗng tương ớt

50ml nước

- Cho lên bếp, đun sệt lại, thêm mè rang

- Ăn kèm với dứa, dưa chuột, cà rốt, rau thơm và bún nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuon-xa-xiu-cham-nuoc-xot-doc-quyen-an-sieu-ngon-la-mieng-454332.html