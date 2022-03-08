Cơm lươn Nhật Bản homemade - Tưởng khó nhưng thực ra đơn giản!

Làm cơm lươn theo kiểu nhà hàng ăn tại nhà ngon mê ly.

CƠM LƯƠN NHẬT TẠI NHÀ

Nguyên liệu:

Lươn Nhật chế biến sẵn

2 quả trứng gà

1/2 quả bơ chín

Hành tây, hành boaro

Rong biển khô, mè rang, hạt tiêu

2 muỗng nước tương, 1 muỗng rượu mirin, 1 muỗng nước lọc

Cách làm:

- Đầu tiên thái nhỏ hành tây, cho vào đảo đều cùng dầu ăn cho xém cạnh. Cho thêm 2 muỗng nước tương, 1 muỗng rượu mirin và 1 muỗng nước lọc vào rim mềm.

- Cắt miếng lươn vuông tầm 5cm vừa ăn, rồi đặt đều lên trên bề mặt hành tây đang rim.

- Trứng đánh bông lên rồi đổ ngập chảo.

- Đậy nắp chảo tầm 3-4 phút, mở ra cho thêm hành boaro thái mỏng và chút tiêu trắng rồi đậy nắp thêm 1 phút.

- Xúc ra bát, rắc thêm chút rong biển khô và mè nếu thích.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ninh Trung Vu

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