Sáng chưa biết ăn gì thì làm nui nấu đuôi heo dễ ăn, lại thơm ngon khó cưỡng!

Làm nui nấu sườn heo đổi khẩu vị
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CANH NUI SƯỜN NON ĐUÔI HEO
Nguyên liệu:
- 500gr nui
- 300gr sườn non
- 3 cái đuôi heo
- 1 củ cà rốt
- 1 củ cải
- 1 củ gừng
- 2-3 củ hành tím
- Hành lá, Hành tây, Mùi ta
- Gia vị: bột canh, hạt nêm, nước mắm, đường phèn
Cách làm:
- Luộc chần rửa sườn và đuôi heo, bỏ nước đầu.
- Cho sườn và đuôi heo vào đun sôi lên trở lại rồi hạ bếp xuống mức 5-6 để lửa liu riu.
- Cho củ gừng đập dập và hành tím vào nấu cùng cho thơm.
- Ninh sườn và đuôi heo khoảng 2 tiếng. Khi đã ninh được tầm 1 tiếng 30 phút thì nêm gia vị.
- Sau khi đã nêm gia vị, vớt gừng, hành tím ra, cho củ cải và cà rốt vào nấu tầm 30 phút là vừa chín tới.
- Luộc nui ở nồi khác. Thời gian luộc nui tầm 8 phút, sau đó vớt ra, chuyển nui sang ngâm trong nồi nước dùng sườn đuôi heo để cho thêm ngon ngọt.
- Múc ra tô, thêm hành lá, mùi ta, hành tây, rắc ít hạt tiêu vào và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Vu Anh Le