Sáng chưa biết ăn gì thì làm nui nấu đuôi heo dễ ăn, lại thơm ngon khó cưỡng!

Làm nui nấu sườn heo đổi khẩu vị

CANH NUI SƯỜN NON ĐUÔI HEO

Nguyên liệu:

500gr nui

300gr sườn non

3 cái đuôi heo

1 củ cà rốt

1 củ cải

1 củ gừng

2-3 củ hành tím

Hành lá, Hành tây, Mùi ta

Gia vị: bột canh, hạt nêm, nước mắm, đường phèn

Cách làm:

- Luộc chần rửa sườn và đuôi heo, bỏ nước đầu.

- Cho sườn và đuôi heo vào đun sôi lên trở lại rồi hạ bếp xuống mức 5-6 để lửa liu riu.

- Cho củ gừng đập dập và hành tím vào nấu cùng cho thơm.

- Ninh sườn và đuôi heo khoảng 2 tiếng. Khi đã ninh được tầm 1 tiếng 30 phút thì nêm gia vị.

- Sau khi đã nêm gia vị, vớt gừng, hành tím ra, cho củ cải và cà rốt vào nấu tầm 30 phút là vừa chín tới.

- Luộc nui ở nồi khác. Thời gian luộc nui tầm 8 phút, sau đó vớt ra, chuyển nui sang ngâm trong nồi nước dùng sườn đuôi heo để cho thêm ngon ngọt.

- Múc ra tô, thêm hành lá, mùi ta, hành tây, rắc ít hạt tiêu vào và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Vu Anh Le

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-chua-biet-an-gi-thi-lam-nui-nau-duoi-heo-de-an-lai-thom-ngon-kho-cuong-454207.html