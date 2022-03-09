Gà hầm nước tương đậm đà gia vị - Bóng mẩy, ăn đã thèm!

Làm gà hầm nước tương đơn giản nhưng ăn dễ nghiền

GÀ TẮM NƯỚC TƯƠNG

Nguyên liệu:

1 con gà

100gr hành lá

1 nhánh gừng tươi

1 củ tỏi

3 củ hành tím

3 trái ớt khô

6 cánh hoa hồi

2 thanh nhỏ quế thanh

20 hạt tiêu sọ

Gia vị:

300ml nước tương Phú Sĩ

120gr đường kính

1 muỗng canh bột ngọt Ajinomoto

2 muỗng canh nước mắm

1.5 muỗng canh hạt nêm Aji-ngon

600ml nước trắng

Cách làm:

- Nhúng gà vào nước sôi tầm 1 – 2 phút rồi vớt ra để ráo

- Nấu nước xốt: Cho tất cả nguyên liệu trừ gà vào đun sôi vừa lửa tầm 5 phút

- Cho gà vào và đun liu riu tầm 5 -7 phút thì đảo từ trên xuống dưới và ngược lại, lật qua lật lại cho gà thấm vị tầm 25 phút

- Chặt gà ra và trình bày lên dĩa

- Thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Vinh Trần Hoàng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-ham-nuoc-tuong-dam-da-gia-vi-bong-may-an-da-them-454347.html