Gà hầm nước tương đậm đà gia vị - Bóng mẩy, ăn đã thèm!

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GÀ TẮM NƯỚC TƯƠNG
Nguyên liệu:
- 1 con gà
- 100gr hành lá
- 1 nhánh gừng tươi
- 1 củ tỏi
- 3 củ hành tím
- 3 trái ớt khô
- 6 cánh hoa hồi
- 2 thanh nhỏ quế thanh
- 20 hạt tiêu sọ
Gia vị:
- 300ml nước tương Phú Sĩ
- 120gr đường kính
- 1 muỗng canh bột ngọt Ajinomoto
- 2 muỗng canh nước mắm
- 1.5 muỗng canh hạt nêm Aji-ngon
- 600ml nước trắng
Cách làm:
- Nhúng gà vào nước sôi tầm 1 – 2 phút rồi vớt ra để ráo
- Nấu nước xốt: Cho tất cả nguyên liệu trừ gà vào đun sôi vừa lửa tầm 5 phút
- Cho gà vào và đun liu riu tầm 5 -7 phút thì đảo từ trên xuống dưới và ngược lại, lật qua lật lại cho gà thấm vị tầm 25 phút
- Chặt gà ra và trình bày lên dĩa
- Thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Vinh Trần Hoàng