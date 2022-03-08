Cháo gà bổ dưỡng cho cả gia đình! Không những thơm ngon mà còn đơn giản

Món ngon mỗi ngày 08/03/2022 09:26

Làm cháo gà cho gia đình ăn thôi

CHÁO BỔ DƯỠNG CHO CẢ NHÀ

Cháo gà bổ dưỡng cho cả gia đình! Không những thơm ngon mà còn đơn giản - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1-1.2kg gà 
  • 2 gạo tẻ : 1 gạo nếp
  • Đậu lăng, hạt quinoa, hạt kê
  • Nấm rơm
  • Rau răm
  • Bắp cải tím, cà rốt
  • Hành tây, hành lá
  • Muối tiêu chanh
  • Gừng

Cách làm:

- Gà rửa sạch với gừng và rượu trắng để khử mùi. Cho gà vào nồi áp suất cùng với vài lát gừng, 2 củ hành tím và một ít muối. Set chế độ Gia Cầm trong 15 phút và xả nhanh. Vớt gà ra thau nước lạnh để gà săn lại.

- Rang gạo trên chảo cho vàng thơm. Các loại hạt nên ngâm trước khi nấu. Cho cả gạo đã rang và các loại hạt vào nồi áp suất, nấu cùng nước luộc gà. Set chế độ Gạo Trắng, trong 8-10 phút và xả nhanh.

- Cháo đã chín, cho nấm rơm vào, chuyển sang chế độ Đun sôi, nêm nếm cho vừa ăn, và thả đầu hành vào cho thơm.

  • Làm gỏi:

- Bắp cải tím, cà rốt, hành tây bào mỏng, dùng phần ức gà xé thành miếng vừa ăn, rau răm xắt khúc. Cho tất cả nguyên liệu đã sơ chế vào âu, trộn cùng muối tiêu chanh cho đều và nêm nếm cho vừa ăn.

 

Cháo gà bổ dưỡng cho cả gia đình! Không những thơm ngon mà còn đơn giản - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

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