Nọng heo nướng thơm phức - Ăn cùng cơm trắng và rau sống, ngon ngất ngây!

Món ngon mỗi ngày 07/03/2022 08:30

Lâu lâu thèm nọng heo thì làm liền thôi

Nạc Nọng Heo Nướng củ quả

Nọng heo nướng thơm phức - Ăn cùng cơm trắng và rau sống, ngon ngất ngây! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300-500gr thịt nọng heo 
  • Hành tây, cà rốt
  • Hành tím - tỏi - sả băm nhỏ
  • Gia vị: 1-2 muỗng nước xốt thịt nướng, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng nước tương, 1/2 muỗng mật mía, hạt tiêu, bột điều, bột nghệ, dầu mè

Cách làm:

- Thịt rửa sạch, lóc bớt phần mỡ nếu có

- Trộn đều gia vị và ướp 1-3 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh

- Làm nóng lò nướng trước khi nướng khoảng 5 phút với 180 độ c

- Lót giấy bạc, khi cho thịt vào, gạt bớt hành tỏi sả 

  • Lần 1: 170 độ - 6 phút, sau đó lật mặt và thoa 1 lớp dầu mỏng
  • Lần 2: 170 độ - 6 phút, thoa 1 lớp dầu và lật mặt
  • Lần 3: 190 độ - 3 phút lật mặt, bật thêm 190 độ trong 3 phút là đạt

-  Sau cùng là cắt nhỏ cuộn rau sống + kim chi chấm mắm chua ngọt/ nước chấm thịt nướng

 

Nọng heo nướng thơm phức - Ăn cùng cơm trắng và rau sống, ngon ngất ngây! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Trang Tura

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