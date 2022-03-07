Nọng heo nướng thơm phức - Ăn cùng cơm trắng và rau sống, ngon ngất ngây!

Lâu lâu thèm nọng heo thì làm liền thôi

Nạc Nọng Heo Nướng củ quả

Nguyên liệu:

300-500gr thịt nọng heo

Hành tây, cà rốt

Hành tím - tỏi - sả băm nhỏ

Gia vị: 1-2 muỗng nước xốt thịt nướng, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng nước tương, 1/2 muỗng mật mía, hạt tiêu, bột điều, bột nghệ, dầu mè

Cách làm:

- Thịt rửa sạch, lóc bớt phần mỡ nếu có

- Trộn đều gia vị và ướp 1-3 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh

- Làm nóng lò nướng trước khi nướng khoảng 5 phút với 180 độ c

- Lót giấy bạc, khi cho thịt vào, gạt bớt hành tỏi sả

Lần 1: 170 độ - 6 phút, sau đó lật mặt và thoa 1 lớp dầu mỏng

170 độ - 6 phút, sau đó lật mặt và thoa 1 lớp dầu mỏng Lần 2: 170 độ - 6 phút, thoa 1 lớp dầu và lật mặt

170 độ - 6 phút, thoa 1 lớp dầu và lật mặt Lần 3: 190 độ - 3 phút lật mặt, bật thêm 190 độ trong 3 phút là đạt

- Sau cùng là cắt nhỏ cuộn rau sống + kim chi chấm mắm chua ngọt/ nước chấm thịt nướng

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trang Tura

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-heo-nuong-thom-phuc-an-cung-com-trang-va-rau-song-ngon-ngat-ngay-453873.html