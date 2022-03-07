Nọng heo nướng thơm phức - Ăn cùng cơm trắng và rau sống, ngon ngất ngây!

Lâu lâu thèm nọng heo thì làm liền thôi
- Cháo ếch nhà làm - Cay cay nồng nồng, ấm đượm tình thương!
- Tôm rang me - Món ăn chơi 'bắt' cơm, 'bén' mồi không thể tuyệt vời hơn!
Nạc Nọng Heo Nướng củ quả
Nguyên liệu:
- 300-500gr thịt nọng heo
- Hành tây, cà rốt
- Hành tím - tỏi - sả băm nhỏ
- Gia vị: 1-2 muỗng nước xốt thịt nướng, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng nước tương, 1/2 muỗng mật mía, hạt tiêu, bột điều, bột nghệ, dầu mè
Cách làm:
- Thịt rửa sạch, lóc bớt phần mỡ nếu có
- Trộn đều gia vị và ướp 1-3 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh
- Làm nóng lò nướng trước khi nướng khoảng 5 phút với 180 độ c
- Lót giấy bạc, khi cho thịt vào, gạt bớt hành tỏi sả
- Lần 1: 170 độ - 6 phút, sau đó lật mặt và thoa 1 lớp dầu mỏng
- Lần 2: 170 độ - 6 phút, thoa 1 lớp dầu và lật mặt
- Lần 3: 190 độ - 3 phút lật mặt, bật thêm 190 độ trong 3 phút là đạt
- Sau cùng là cắt nhỏ cuộn rau sống + kim chi chấm mắm chua ngọt/ nước chấm thịt nướng
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trang Tura