Chả cá Hà Nội - Nóng hổi, ăn cùng mắm tôm, sự lựa chọn hoàn hảo cho tối thứ 7!

Món ngon mỗi ngày 05/03/2022 17:00

Làm chả cá lã vọng cho gia đình thưởng thức

CHẢ CÁ HÀ THÀNH

Chả cá Hà Nội - Nóng hổi, ăn cùng mắm tôm, sự lựa chọn hoàn hảo cho tối thứ 7! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 3kg cá lăng 
  • Giềng, 1/2 củ gừng, 3 củ hành tím
  • 2 muỗng mẻ, 1 muỗng mắm tôm, 2 muỗng dầu điều
  • Đường, chanh, hạt nêm, bột nghệ
  • Rau thì là, hành lá, rau thơm, dưa leo
  • 100gr đậu phộng

Cách làm:

- Cá lăng lọc lấy thịt, rửa sạch với muối và chút rượu trắng cho hết nhớt, thấm khô cá, cắt miếng vừa ăn 

- Lọc mẻ cùng 1 muỗng canh mắm tôm qua rây, bỏ xác

- Ướp cá lăng với mẻ, mắm tôm, riềng, gừng và hành tím, 1 muỗng bột nghệ, 1 muỗng dầu điều, 1/2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, trộn đều và để khoảng 2 tiếng. 

 

Chả cá Hà Nội - Nóng hổi, ăn cùng mắm tôm, sự lựa chọn hoàn hảo cho tối thứ 7! - Ảnh 2

 

- Hành, thì là rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Cuống hành chẻ. Rau thơm rửa sạch để ráo

- Cho đậu phộng vào nồi chiên không dầu và set nhiệt 160 độ trong 15 phút 

- Đậu phộng chín, tách vỏ, để nguyên hạt

- Pha mắm tôm với đường và nước cốt chanh, đánh bông lên rồi thêm ớt đánh lại cho đều

- Làm nóng lò nướng khoảng 10 phút trước khi nướng

- Nướng cá: xếp cá lên khay có lót giấy bạc. Nướng bằng lò nhiệt độ 200 độ trong 20 phút/ nồi chiên không dầu với nhiệt độ 180 độ trong 20 phút. 

  • Hoàn thành:

- Đặt chảo sạch lên bếp từ cho một ít mỡ lợn/ dầu ăn, đặt chả cá lên chảo, thả rau thì là, hành lá lên trên.

- Khi ăn đợi rau thì là, hành lá chín thì gắp ra bát rưới mắm tôm và thêm bún, chút đậu phộng rang, rau thơm rồi thưởng thức.

 

Chả cá Hà Nội - Nóng hổi, ăn cùng mắm tôm, sự lựa chọn hoàn hảo cho tối thứ 7! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nguyệt Anh

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