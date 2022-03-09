Thịt chưng mắm tép - Nguyên liệu dễ tìm, nấu siêu gọn, nhưng ăn hao cơm vô cùng!

Làm thịt chưng mắm ăn cơm trưa nha
- Súp lươn Nghệ An - Lạ lạ, quen quen nhưng ăn 'cuốn' vô cùng!
- Phở bò xốt vang - Đậm đà, nước dùng sền sệt chuẩn vị miền Bắc!
Thịt chưng mắm tép
Nguyên liệu:
- Thịt heo xay
- Mắm ruốc
- Sả, ớt, tỏi, hành
- Gia vị: nước mắm, tiêu, đường, màu điều, dầu ăn
Cách làm:
- Cho thịt và gia vị gồm: ít tiêu, 1 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm. Trộn đều cho ngấm khoảng 15 phút
- Bằm nhỏ 3 củ sả, 2 ớt, 4 tép tỏi, 2 củ hành tím.
- Phi thơm hỗn hợp sả ớt thì cho phần thịt bằm vào xào cho săn lại. Pha ít mắm ruốc với nước ấm cho loãng cho vào nồi thịt đang xào. Gia vị vừa ăn và bật lửa liu riu cho thịt thấm và ráo lại.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Duy Trang