Phở bò xốt vang - Đậm đà, nước dùng sền sệt chuẩn vị miền Bắc!

Ướp gân bò:

– Gân bò thái miếng vừa ăn.

– Ướp gân bò với 2 cánh hoa hồi, 1 nhánh quế, 5gr tỏi, 10gr hành, 2 muỗng cafe ngũ vị hương; 2 muỗng cafe dầu hào, 1 muỗng cafe nước mắm; 1 muỗng cafe đường; 1 muỗng canh rượu vang cùng một chút tiêu và bột ngọt. Ướp trong thời gian tối thiểu là 2 tiếng.

Hầm bò:

– Cho 5gr tỏi và lá nguyệt quế vào chảo dầu phi thơm. Tiếp đó thêm 1 trái cà chua đã bổ múi cau vào xào cho đến khi cà chua mềm

– Sau khi cà chua đã mềm, cho gân bò và 2 muỗng cafe ớt bột vào xào chung.

– Đảo đều cho đến khi gân bò chín tới. Cho thêm 3 tô lớn nước nóng, 1 muỗng canh rượu vang, 2 muỗng cafe nước mắm, 1 muỗng cafe đường và gia vị cho vừa ăn.

– Hầm cho đến khi gân bò nở mềm khoảng 1 tiếng

– Cuối cùng thì cho bánh phở vào bát, thêm hành mùi, múc thêm thịt, chan nước dùng và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Mè Đen