Phở bò xốt vang - Đậm đà, nước dùng sền sệt chuẩn vị miền Bắc!

Làm phở bò xốt vang ăn đổi vị
- Sự kết hợp lạ nhưng ngon không tưởng giữa lươn và ếch - Món cơm lươn ếch cho ngày chưa biết nấu gì đây?
- Cháo ếch nhà làm - Cay cay nồng nồng, ấm đượm tình thương!
NẤU PHỞ XỐT VANG
Nguyên liệu:
- 350gr gân bò
- 2 cái hoa hồi
- 1 nhánh quế
- 1 lá nguyệt quế
- 10gr tỏi băm
- 10gr hành tím
- 2 muỗng canh rượu vang đỏ
- 2 muỗng cafe gũ vị hương
- 3 muỗng cafe nước mắm
- 2 muỗng cafe dầu hào
- 2 muỗng cafe đường
- Muối; Tiêu; Bột ngọt
- 1 muỗng cafe dầu màu điều
- 1 trái cà chua
- Hành lá; Rau mùi
- Bánh phở
Cách làm:
- Ướp gân bò:
– Gân bò thái miếng vừa ăn.
– Ướp gân bò với 2 cánh hoa hồi, 1 nhánh quế, 5gr tỏi, 10gr hành, 2 muỗng cafe ngũ vị hương; 2 muỗng cafe dầu hào, 1 muỗng cafe nước mắm; 1 muỗng cafe đường; 1 muỗng canh rượu vang cùng một chút tiêu và bột ngọt. Ướp trong thời gian tối thiểu là 2 tiếng.
- Hầm bò:
– Cho 5gr tỏi và lá nguyệt quế vào chảo dầu phi thơm. Tiếp đó thêm 1 trái cà chua đã bổ múi cau vào xào cho đến khi cà chua mềm
– Sau khi cà chua đã mềm, cho gân bò và 2 muỗng cafe ớt bột vào xào chung.
– Đảo đều cho đến khi gân bò chín tới. Cho thêm 3 tô lớn nước nóng, 1 muỗng canh rượu vang, 2 muỗng cafe nước mắm, 1 muỗng cafe đường và gia vị cho vừa ăn.
– Hầm cho đến khi gân bò nở mềm khoảng 1 tiếng
– Cuối cùng thì cho bánh phở vào bát, thêm hành mùi, múc thêm thịt, chan nước dùng và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Mè Đen