Phở bò xốt vang - Đậm đà, nước dùng sền sệt chuẩn vị miền Bắc!

Món ngon mỗi ngày 06/03/2022 16:28

Làm phở bò xốt vang ăn đổi vị

NẤU PHỞ XỐT VANG

Phở bò xốt vang - Đậm đà, nước dùng sền sệt chuẩn vị miền Bắc! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 350gr gân bò
  • 2 cái hoa hồi
  • 1 nhánh quế
  • 1 lá nguyệt quế
  • 10gr tỏi băm
  • 10gr hành tím 
  • 2 muỗng canh rượu vang đỏ
  • 2 muỗng cafe gũ vị hương
  • 3 muỗng cafe nước mắm
  • 2 muỗng cafe dầu hào
  • 2 muỗng cafe đường
  • Muối; Tiêu; Bột ngọt
  • 1 muỗng cafe dầu màu điều
  • 1 trái cà chua
  • Hành lá; Rau mùi
  • Bánh phở
Phở bò xốt vang - Đậm đà, nước dùng sền sệt chuẩn vị miền Bắc! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Ướp gân bò:

– Gân bò thái miếng vừa ăn.

– Ướp gân bò với 2 cánh hoa hồi, 1 nhánh quế, 5gr tỏi, 10gr hành, 2 muỗng cafe ngũ vị hương; 2 muỗng cafe dầu hào, 1 muỗng cafe nước mắm; 1 muỗng cafe đường; 1 muỗng canh rượu vang cùng một chút tiêu và bột ngọt. Ướp trong thời gian tối thiểu là 2 tiếng.

  •  Hầm bò:

– Cho 5gr tỏi và lá nguyệt quế vào chảo dầu phi thơm. Tiếp đó thêm 1 trái cà chua đã bổ múi cau vào xào cho đến khi cà chua mềm 

– Sau khi cà chua đã mềm, cho gân bò và 2 muỗng cafe ớt bột vào xào chung.

– Đảo đều cho đến khi gân bò chín tới. Cho thêm 3 tô lớn nước nóng, 1 muỗng canh rượu vang, 2 muỗng cafe nước mắm, 1 muỗng cafe đường và gia vị cho vừa ăn.

– Hầm cho đến khi gân bò nở mềm khoảng 1 tiếng

– Cuối cùng thì cho bánh phở vào bát, thêm hành mùi, múc thêm thịt, chan nước dùng và thưởng thức

 

Phở bò xốt vang - Đậm đà, nước dùng sền sệt chuẩn vị miền Bắc! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Mè Đen

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