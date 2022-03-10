Bún gà nướng - Gà ngọt thịt, đậm xốt, ăn kèm với rau sống siêu hấp dẫn!

Làm bún trộn ăn chống ngấy

BÚN TRỘN GÀ NƯỚNG

Nguyên liệu:

Gà

Gia vị ướp: Nước mắm, hạt tiêu, dầu điều, dầu hào, hành tím, sả, ớt bột, mật ong

Cách làm:



- Gà rửa sạch với chanh và muối, chặt đôi nửa con cho dễ chín khi bỏ nồi chiên.

- Phần xốt ướp: hành và sả băm nhỏ (2 muỗng hành, 3 muỗng sả), 2 muỗng dầu hào, 2 muỗng mật ong, 2 muỗng nước mắm, 1 thìa ớt bột, 1 thìa hạt tiêu, 2 thìa dầu điều.

- Thoa đều phần xốt lên toàn bộ con gà, ướp 45-60 phút hoặc hơn

- Cho gà vào nồi chọn nhiệt độ 160-180 độ và nướng trong 30 phút, sau đó phết một lớp nước xốt ướp lên và nướng thêm 2 phút nữa là được

- Gà chín thì cho ra chặt miếng vừa ăn

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bun-ga-nuong-ga-ngot-thit-dam-xot-an-kem-voi-rau-song-sieu-hap-dan-454485.html