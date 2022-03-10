Bún gà nướng - Gà ngọt thịt, đậm xốt, ăn kèm với rau sống siêu hấp dẫn!

Làm bún trộn ăn chống ngấy
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BÚN TRỘN GÀ NƯỚNG
Nguyên liệu:
- Gà
- Gia vị ướp: Nước mắm, hạt tiêu, dầu điều, dầu hào, hành tím, sả, ớt bột, mật ong
Cách làm:
- Gà rửa sạch với chanh và muối, chặt đôi nửa con cho dễ chín khi bỏ nồi chiên.
- Phần xốt ướp: hành và sả băm nhỏ (2 muỗng hành, 3 muỗng sả), 2 muỗng dầu hào, 2 muỗng mật ong, 2 muỗng nước mắm, 1 thìa ớt bột, 1 thìa hạt tiêu, 2 thìa dầu điều.
- Thoa đều phần xốt lên toàn bộ con gà, ướp 45-60 phút hoặc hơn
- Cho gà vào nồi chọn nhiệt độ 160-180 độ và nướng trong 30 phút, sau đó phết một lớp nước xốt ướp lên và nướng thêm 2 phút nữa là được
- Gà chín thì cho ra chặt miếng vừa ăn
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên