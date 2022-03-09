Mắm chưng miền Tây - Ăn kèm cơm trắng và rau dưa, hao cơm lắm luôn!

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Mắm cá lóc cắt nhỏ, lọc bớt xương, xay nhuyễn bằng máy/ băm nhuyễn.

- Hành tây và hành tím băm nhuyễn

- Lọc trứng muối lấy lòng đỏ, lòng trắng giữ để riêng.

- Trứng cắt thảo rửa sạch, bóc vỏ, cắt đôi.

Bước 2: Trộn mắm

- Trộn mắm và thịt xay theo tỉ lệ 1:3 cùng với các gia vị sau: 20gr tiêu hạt đen + 1 chén hành tây + hành tím băm + 2 muỗng canh đường cát + 4 quả trứng gà + 1 lòng trắng trứng muối đã lọc sẵn + 1 muỗng cafe tiêu xay + 1 muỗng bột ngọt.

- Trộn đều tay hỗn hợp trên và chia thành những phần nhỏ, cho vào khuôn, hấp trong 25 phút ỏ lửa vừa. Lâu lâu mở nắp nồi hấp, thấm bớt nước trên bề mặt.

- Dùng tăm chỉa vào giữa chén mắm, ếu thấy hơi ráo là đã chín.

- Lúc này phết 1 lớp lòng đỏ trứng lên mặt và cho trứng muối/ trứng bắc thảo lên trên, hấp tiếp 5 phút.

- Mở nắp, thấm nước trên mặt lần nữa và phết lớp lòng đỏ thứ hai lên trên, hấp thêm 3 phút lửa thật to.

Bước 3: Trang trí và dùng bữa thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân