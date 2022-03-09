Mắm chưng miền Tây - Ăn kèm cơm trắng và rau dưa, hao cơm lắm luôn!

Làm mắm chưng thịt ăn với cơm trắng
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MẮM CHƯNG MIỀN TÂY MINI
Nguyên liệu:
- Mắm cá lóc
- Thịt xay
- Tiêu hạt
- Hành tím băm
- Hành tây băm
- Trứng muối/ Trứng bắc thảo
- Trứng gà
Cách làm:
- Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
- Mắm cá lóc cắt nhỏ, lọc bớt xương, xay nhuyễn bằng máy/ băm nhuyễn.
- Hành tây và hành tím băm nhuyễn
- Lọc trứng muối lấy lòng đỏ, lòng trắng giữ để riêng.
- Trứng cắt thảo rửa sạch, bóc vỏ, cắt đôi.
- Bước 2: Trộn mắm
- Trộn mắm và thịt xay theo tỉ lệ 1:3 cùng với các gia vị sau: 20gr tiêu hạt đen + 1 chén hành tây + hành tím băm + 2 muỗng canh đường cát + 4 quả trứng gà + 1 lòng trắng trứng muối đã lọc sẵn + 1 muỗng cafe tiêu xay + 1 muỗng bột ngọt.
- Trộn đều tay hỗn hợp trên và chia thành những phần nhỏ, cho vào khuôn, hấp trong 25 phút ỏ lửa vừa. Lâu lâu mở nắp nồi hấp, thấm bớt nước trên bề mặt.
- Dùng tăm chỉa vào giữa chén mắm, ếu thấy hơi ráo là đã chín.
- Lúc này phết 1 lớp lòng đỏ trứng lên mặt và cho trứng muối/ trứng bắc thảo lên trên, hấp tiếp 5 phút.
- Mở nắp, thấm nước trên mặt lần nữa và phết lớp lòng đỏ thứ hai lên trên, hấp thêm 3 phút lửa thật to.
- Bước 3: Trang trí và dùng bữa thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân