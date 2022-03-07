Thit heo nướng lá mắc mật bóng bẩy, đậm đà - Ăn vào 'cuốn' phết!

Món ngon mỗi ngày 07/03/2022 08:00

Làm thịt nướng ăn ngày cuối tuần

THỊT NƯỚNG MẮC MẬT CHẤM XỐT ME

Thit heo nướng lá mắc mật bóng bẩy, đậm đà - Ăn vào 'cuốn' phết! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg thịt ba chỉ 
  • Lá mắc mật
  • Xốt ướp thịt: Tỏi, hành, sả, đường nâu, dầu hào, nước mắm, ngũ vị hương, ớt bột 
  • Xốt chấm me: nước mắm, nước cốt me, tỏi, đường, tương ớt, ớt bột
Thit heo nướng lá mắc mật bóng bẩy, đậm đà - Ăn vào 'cuốn' phết! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Ướp thịt:

- Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng vừa ăn.

- Mắc mật tước lá, rửa sạch lá để ráo.

  • Phần xốt ướp:

- Tỏi, hành, sả bóc vỏ đập dập thái nhỏ.

- Cho phần tỏi, hành, sả vào máy xay, thêm 2 muỗng đường nâu, 2 muỗng dầu hào, 1 muỗng nước mắm, 1 gói ngũ vị hương, 1 thìa ớt bột rồi xay nhuyễn thành phần xốt sệt sệt để ướp thịt.

- Cho thịt vào âu to rồi thêm phần xốt vào trộn đều, bọc màng thực phẩm lại để thịt trong tủ lạnh ướp từ 3-4 tiếng.

  • Phần nước xốt me:

- Nước cốt me làm sẵn, thêm 1/2 chén nước sôi vào lọc bớt hạt là được

- Tỏi băm nhỏ

- Cho dầu ăn vào chảo phi thơm tỏi rồi cho phần nước cốt me vào chảo thêm 1/2 bát nước lọc, tiếp theo nêm 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 1 muỗng tương ớt và 1/2 muỗng ớt bột vào chảo, đun nhỏ lửa tới khi phần xốt sệt lại là được 

  • Nướng thịt:

- Thịt sau khi đã ướp thì lấy ra chuẩn bị xiên, khi xiên xen kẽ thịt với lá mắc mật 

 

Thit heo nướng lá mắc mật bóng bẩy, đậm đà - Ăn vào 'cuốn' phết! - Ảnh 3

 

- Sau đó cho phần thịt đã xiên vào nồi chiên không dầu và nướng 180 độ trong khoảng 10 phút, sau đó lấy ra trở mặt thịt, phết chút mật ong lên rồi tiếp tục nướng 180 độ trong 5 phút nữa là hoàn thành,

 

Thit heo nướng lá mắc mật bóng bẩy, đậm đà - Ăn vào 'cuốn' phết! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thu Uyên

Từ khóa:   Những món ăn ngon Thịt nướng mắc mật thịt heo ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ