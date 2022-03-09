Cơm gà Hải Nam ngọt thịt - Hạt cơm thơm dẻo, ăn vào là 'nghiện'!

3 muỗng dầu mè

1 muỗng tỏi bằm

1 muỗng gừng băm

1 lon ạo

1.5 cốc nước luộc gà

Xốt cay:

1 muỗng đường

1 muỗng tương ớt

1 muỗng gừng tỏi phi

1 muỗng nước luộc gà

Xốt nước tương:

1 muỗng nước tương

1 muỗng dầu hào

1 muỗng gừng, tỏi phi

1 muỗng nước luộc gà

Cách làm:

- Rửa sạch, lau khô gà

- Cho gà vào luộc cùng hành tây, gừng và muối.

- Đun sôi rồi vặn nhỏ lửa trong 15 phút. Tắt bếp ngâm 5 phút

- Vớt gà ra, ngâm vào nước lạnh trong 5 phút

- Khi gà nguội, vớt ra, thấm khô

- Đun nóng 3 muỗng dầu mè, phi thơm gừng tỏi băm

- Để lại ½ gừng tỏi phi, cho gạo vào xào trong 3 phút

- Cho gạo và nước luộc gà vào nồi cơm điện nấu

- Lọc gà trong lúc chờ cơm chín

- Làm nước xốt

- Cơm gà ăn kèm với nước xốt, dưa chuột, cà chua. Phần nước luộc gà cho thêm muối và hành để ăn cùng cơm.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tram Vu