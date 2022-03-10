Nem lụi nướng - Cuốn bánh tráng, ăn vặt xế chiều ngon miệng!

Làm nem lụi nướng thơm phức
- Cuốn xá xíu chấm nước xốt độc quyền - Ăn siêu ngon, lạ miệng!
- Gà hầm nước tương đậm đà gia vị - Bóng mẩy, ăn đã thèm!
Món Nem lụi
Nguyên liệu:
- Giò sống
- Thịt xay
- Rau sống
- Thơm, xoài, cà rốt, dưa leo
- Gia vị
- Ớt, tỏi, sả, hành tím, bột điều
- Bún, bánh đa
Cách làm:
- Trộn giò sống với thịt xay ướp với: sả, tỏi, hành tím băm thật nhỏ, nước mắm, bột ngọt, bột canh, bột điều, dầu ăn, hạt tiêu, bột năng. Trộn đều thật kỹ, sau đó cất tủ đá 45 phút
- Sau 45 phút lấy thịt ra trộn thật đều 1 lần nữa
- Sả đập dập để bọc thịt bọc chặt tay
- Nướng trên lửa than nhỏ đến khi chín vàng
- Nem lụi cuốn bánh đa ăn kèm rau sống, xoài, cà rốt, dưa leo, thơm, bún. Chấm kèm nước mắm chua ngọt
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trần Trà My