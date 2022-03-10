Nem lụi nướng - Cuốn bánh tráng, ăn vặt xế chiều ngon miệng!

Làm nem lụi nướng thơm phức

Món Nem lụi

Nguyên liệu:

Giò sống

Thịt xay

Rau sống

Thơm, xoài, cà rốt, dưa leo

Gia vị

Ớt, tỏi, sả, hành tím, bột điều

Bún, bánh đa

Cách làm:



- Trộn giò sống với thịt xay ướp với: sả, tỏi, hành tím băm thật nhỏ, nước mắm, bột ngọt, bột canh, bột điều, dầu ăn, hạt tiêu, bột năng. Trộn đều thật kỹ, sau đó cất tủ đá 45 phút

- Sau 45 phút lấy thịt ra trộn thật đều 1 lần nữa

- Sả đập dập để bọc thịt bọc chặt tay

- Nướng trên lửa than nhỏ đến khi chín vàng

- Nem lụi cuốn bánh đa ăn kèm rau sống, xoài, cà rốt, dưa leo, thơm, bún. Chấm kèm nước mắm chua ngọt

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trần Trà My

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