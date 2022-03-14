Bánh bao kẹp thịt xá xíu - Món ngon gọn nhẹ, đầy đủ dưỡng chất!

Bánh bao kẹp thịt biến tấu, thịt đẫm xốt. Tưởng khó làm nhưng nguyên liệu siêu dễ kiếm, ăn siêu mê ly
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Bánh bao kẹp thịt xá xíu
Nguyên liệu:
- 300gr bột mì số 11
- 170ml sữa tươi ko đường
- 40gr đường cát
- 4gr men
- 1gr muối
- 10ml dầu
Cách làm:
- Cho lần lượt sữa tươi vào máy đánh bột, cho tiếp 4gr men vào, cho bột mì, đường cát rải đều vào âu, tiếp cho muối và dầu vào.
- Cho máy đánh hỗn hợp trong 8-10 phút sẽ thấy hỗn hợp hoà quyện và mịn, sờ vào thấy mềm và ko dính tay.
- Lấy bột ra ta cán đều cho bột có độ dày tầm 6cm thì gấp bột lại cán tiếp, cứ thế lặp lại đến 2-3 lần cho bột mịn và khi hấp xong sẽ ngon.
- Cắt bột từng khoanh tròn theo khuôn
- Lật mặt từng khoanh bột lên quét 1 lớp dầu mỏng lên khoanh bột, để khi gấp bột lại hấp không bị dính.
- Ủ bột thêm 1 tiếng
- Sau 1 tiếng đem bột đi hấp, hấp trong 8 phút, tắt lửa và để nghỉ khoảng 5 phút mới lấy bánh ra
- Về nhân bánh có thể thêm thịt xá xíu, nhân gà xé, chả.... tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thi Cao