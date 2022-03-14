Bánh bao kẹp thịt xá xíu - Món ngon gọn nhẹ, đầy đủ dưỡng chất!

Bánh bao kẹp thịt biến tấu, thịt đẫm xốt. Tưởng khó làm nhưng nguyên liệu siêu dễ kiếm, ăn siêu mê ly

Bánh bao kẹp thịt xá xíu

Nguyên liệu:

300gr bột mì số 11

170ml sữa tươi ko đường

40gr đường cát

4gr men

1gr muối

10ml dầu

Cách làm:



- Cho lần lượt sữa tươi vào máy đánh bột, cho tiếp 4gr men vào, cho bột mì, đường cát rải đều vào âu, tiếp cho muối và dầu vào.

- Cho máy đánh hỗn hợp trong 8-10 phút sẽ thấy hỗn hợp hoà quyện và mịn, sờ vào thấy mềm và ko dính tay.

- Lấy bột ra ta cán đều cho bột có độ dày tầm 6cm thì gấp bột lại cán tiếp, cứ thế lặp lại đến 2-3 lần cho bột mịn và khi hấp xong sẽ ngon.

- Cắt bột từng khoanh tròn theo khuôn

- Lật mặt từng khoanh bột lên quét 1 lớp dầu mỏng lên khoanh bột, để khi gấp bột lại hấp không bị dính.

- Ủ bột thêm 1 tiếng

- Sau 1 tiếng đem bột đi hấp, hấp trong 8 phút, tắt lửa và để nghỉ khoảng 5 phút mới lấy bánh ra

- Về nhân bánh có thể thêm thịt xá xíu, nhân gà xé, chả.... tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thi Cao

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