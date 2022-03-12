Pizza cá ngừ bằng cơm nguội - Cách làm gọn lẹ, ăn lại cực ngon!

Làm pizza ăn vui miệng, trẻ con mê mẩn, các chị em hãy thử ngay công thức đơn giản này nhé.
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- Đạo ốc thì phải làm liền món này - Ốc mỡ xào sả ớt bắt vị!
PIZZA CÁ NGỪ
Nguyên liệu:
- Cơm nguội
- 2 quả trứng gà
- Cá ngừ đóng hộp
- Ớt Đà Lạt
- Hành tây
- Bắp ngọt
- Phô mai Mozzarella
- 1 viên bơ
- Tương cà
Cách làm:
- Bước 1: đập trứng gà, khuấy đều lên nêm 1 chút muối gia vị. Cơm nguội cũng nêm 1 chút gia vị
Sau đó cho trứng vào cơm, trộn đều lên.
- Bước 2: cho 1 viên bơ lạt quét kín mặt chảo. Sau đó cho cơm trộn trứng vào chảo, dàn đều mỏng cơm trong lòng chảo
- Bước 3: sau khi một mặt cơm đã giòn, khéo léo úp ngược lại
- Lấy chổi quét tương cà kín mặt cơm. Rồi cho lần lượt ớt Đà Lạt, hành tây, cá ngừ, bắp ngọt và phô mai lên trên bề mặt
- Sau đó dùng vung đậy chảo lại cho nhân pizza chín từ từ
- Sau khi nhân chín, mở vung chảo, tăng nhiệt bếp lên cho đế pizza giòn.
- Cho ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thanh Trà