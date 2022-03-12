Pizza cá ngừ bằng cơm nguội - Cách làm gọn lẹ, ăn lại cực ngon!

Làm pizza ăn vui miệng, trẻ con mê mẩn, các chị em hãy thử ngay công thức đơn giản này nhé.

PIZZA CÁ NGỪ

Nguyên liệu:

Cơm nguội

2 quả trứng gà

Cá ngừ đóng hộp

Ớt Đà Lạt

Hành tây

Bắp ngọt

Phô mai Mozzarella

1 viên bơ

Tương cà

Cách làm:



- Bước 1: đập trứng gà, khuấy đều lên nêm 1 chút muối gia vị. Cơm nguội cũng nêm 1 chút gia vị

Sau đó cho trứng vào cơm, trộn đều lên.

- Bước 2: cho 1 viên bơ lạt quét kín mặt chảo. Sau đó cho cơm trộn trứng vào chảo, dàn đều mỏng cơm trong lòng chảo

- Bước 3: sau khi một mặt cơm đã giòn, khéo léo úp ngược lại

- Lấy chổi quét tương cà kín mặt cơm. Rồi cho lần lượt ớt Đà Lạt, hành tây, cá ngừ, bắp ngọt và phô mai lên trên bề mặt

- Sau đó dùng vung đậy chảo lại cho nhân pizza chín từ từ

- Sau khi nhân chín, mở vung chảo, tăng nhiệt bếp lên cho đế pizza giòn.

- Cho ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thanh Trà

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