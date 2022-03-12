Pizza cá ngừ bằng cơm nguội - Cách làm gọn lẹ, ăn lại cực ngon!

Món ngon mỗi ngày 12/03/2022 11:00

Làm pizza ăn vui miệng, trẻ con mê mẩn, các chị em hãy thử ngay công thức đơn giản này nhé.

PIZZA CÁ NGỪ

Pizza cá ngừ bằng cơm nguội - Cách làm gọn lẹ, ăn lại cực ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Cơm nguội
  • 2 quả trứng gà
  • Cá ngừ đóng hộp
  • Ớt Đà Lạt
  • Hành tây
  • Bắp ngọt
  • Phô mai Mozzarella
  • 1 viên bơ
  • Tương cà
Pizza cá ngừ bằng cơm nguội - Cách làm gọn lẹ, ăn lại cực ngon! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Bước 1: đập trứng gà, khuấy đều lên nêm 1 chút muối gia vị. Cơm nguội cũng nêm 1 chút gia vị

Sau đó cho trứng vào cơm, trộn đều lên.

- Bước 2: cho 1 viên bơ lạt quét kín mặt chảo. Sau đó cho cơm trộn trứng vào chảo, dàn đều mỏng cơm trong lòng chảo

- Bước 3: sau khi một mặt cơm đã giòn, khéo léo úp ngược lại 

- Lấy chổi quét tương cà kín mặt cơm. Rồi cho lần lượt ớt Đà Lạt, hành tây, cá ngừ, bắp ngọt và phô mai lên trên bề mặt 

- Sau đó dùng vung đậy chảo lại cho nhân pizza chín từ từ

- Sau khi nhân chín, mở vung chảo, tăng nhiệt bếp lên cho đế pizza giòn.

- Cho ra đĩa và thưởng thức

 

Pizza cá ngừ bằng cơm nguội - Cách làm gọn lẹ, ăn lại cực ngon! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Thanh Trà

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