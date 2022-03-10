Chân giò nướng - Chiều chiều đi làm về, ăn và trò chuyện cùng gia đình nhé

Món ngon mỗi ngày 10/03/2022 12:27

Làm chân giò nướng, quây quần bên gia đình

CHÂN GIÒ NƯỚNG

Chân giò nướng - Chiều chiều đi làm về, ăn và trò chuyện cùng gia đình nhé - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 chân giò heo rút xương
  • Sả, hành, tỏi, gừng
  • Dưa cải muối
  • Gia vị ướp thịt: tỏi, hành, sả, ớt, dầu hào, hạt nêm, muối chẩm chéo. 
  • Hỗn hợp quét bì: nước cốt chanh, giấm, muối.
  • Rau thơm ăn kèm

Cách làm:

- Chần chân giò qua nước sôi tầm 5-7 phút. Vớt ra để ráo, lau khô bề mặt bì. Ướp phần thịt với gia vị đã giã nhuyễn.

- Dùng xiên nhọn đâm nhẹ hết mặt bì, quét hỗn hợp nước cốt chanh, giấm, muối, baking soda lên.

- Xiên chân giò vào phụ kiện xiên que, cho vào nồi chiên không dầu và quay ở nhiệt độ 120 độ trong vòng 30 phút để bề mặt bì khô lại và ngấm hỗn hợp quét.

- Lấy ra phết hỗn hợp quét bì thêm lần nữa, tiếp tục quay ở nhiệt độ 120 độ 15 phút.

- Sau đó chỉnh nhiệt độ 180 độ 20 phút để làm chín thịt bên trong. Tiếp tục tăng lên 220 độ trong 15 phút để bì nổ vàng giòn.

 

Chân giò nướng - Chiều chiều đi làm về, ăn và trò chuyện cùng gia đình nhé - Ảnh 2

 

- Chân giò nướng ăn kèm với muối chẩm chéo/ nước tương tỏi ớt, và rau thơm, dưa cải muối.

 

Chân giò nướng - Chiều chiều đi làm về, ăn và trò chuyện cùng gia đình nhé - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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