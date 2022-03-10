Chân giò nướng - Chiều chiều đi làm về, ăn và trò chuyện cùng gia đình nhé

Làm chân giò nướng, quây quần bên gia đình
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- Cuốn xá xíu chấm nước xốt độc quyền - Ăn siêu ngon, lạ miệng!
CHÂN GIÒ NƯỚNG
Nguyên liệu:
- 1 chân giò heo rút xương
- Sả, hành, tỏi, gừng
- Dưa cải muối
- Gia vị ướp thịt: tỏi, hành, sả, ớt, dầu hào, hạt nêm, muối chẩm chéo.
- Hỗn hợp quét bì: nước cốt chanh, giấm, muối.
- Rau thơm ăn kèm
Cách làm:
- Chần chân giò qua nước sôi tầm 5-7 phút. Vớt ra để ráo, lau khô bề mặt bì. Ướp phần thịt với gia vị đã giã nhuyễn.
- Dùng xiên nhọn đâm nhẹ hết mặt bì, quét hỗn hợp nước cốt chanh, giấm, muối, baking soda lên.
- Xiên chân giò vào phụ kiện xiên que, cho vào nồi chiên không dầu và quay ở nhiệt độ 120 độ trong vòng 30 phút để bề mặt bì khô lại và ngấm hỗn hợp quét.
- Lấy ra phết hỗn hợp quét bì thêm lần nữa, tiếp tục quay ở nhiệt độ 120 độ 15 phút.
- Sau đó chỉnh nhiệt độ 180 độ 20 phút để làm chín thịt bên trong. Tiếp tục tăng lên 220 độ trong 15 phút để bì nổ vàng giòn.
- Chân giò nướng ăn kèm với muối chẩm chéo/ nước tương tỏi ớt, và rau thơm, dưa cải muối.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đan Vy