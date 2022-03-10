Chân giò nướng - Chiều chiều đi làm về, ăn và trò chuyện cùng gia đình nhé

Làm chân giò nướng, quây quần bên gia đình

CHÂN GIÒ NƯỚNG

Nguyên liệu:

1 chân giò heo rút xương

Sả, hành, tỏi, gừng

Dưa cải muối

Gia vị ướp thịt: tỏi, hành, sả, ớt, dầu hào, hạt nêm, muối chẩm chéo.

tỏi, hành, sả, ớt, dầu hào, hạt nêm, muối chẩm chéo. Hỗn hợp quét bì: nước cốt chanh, giấm, muối.

nước cốt chanh, giấm, muối. Rau thơm ăn kèm

Cách làm:



- Chần chân giò qua nước sôi tầm 5-7 phút. Vớt ra để ráo, lau khô bề mặt bì. Ướp phần thịt với gia vị đã giã nhuyễn.

- Dùng xiên nhọn đâm nhẹ hết mặt bì, quét hỗn hợp nước cốt chanh, giấm, muối, baking soda lên.

- Xiên chân giò vào phụ kiện xiên que, cho vào nồi chiên không dầu và quay ở nhiệt độ 120 độ trong vòng 30 phút để bề mặt bì khô lại và ngấm hỗn hợp quét.

- Lấy ra phết hỗn hợp quét bì thêm lần nữa, tiếp tục quay ở nhiệt độ 120 độ 15 phút.

- Sau đó chỉnh nhiệt độ 180 độ 20 phút để làm chín thịt bên trong. Tiếp tục tăng lên 220 độ trong 15 phút để bì nổ vàng giòn.

- Chân giò nướng ăn kèm với muối chẩm chéo/ nước tương tỏi ớt, và rau thơm, dưa cải muối.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-gio-nuong-chieu-chieu-di-lam-ve-an-va-tro-chuyen-cung-gia-dinh-nhe-454539.html