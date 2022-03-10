Đạo ốc thì phải làm liền món này - Ốc mỡ xào sả ớt bắt vị!

Làm ốc mỡ siêu ngon

ỐC MỠ XÀO SẢ ỚT

Nguyên liệu:

600gr ốc mỡ

4 củ sả - 1 nhánh riềng - 1 nhánh gừng - 1 củ tỏi - 1 trái ớt

Rau răm, lá chanh

Gia vị: dầu ăn - bột điều - hạt nêm - dầu hào - tương ớt - đường - nước cốt chanh - nước mắm - hạt tiêu

Cách làm:



- Ốc mỡ ngâm cùng ít lát ớt tươi cho sạch nhớt sau đó rửa sạch và để ráo.

- Trong thời gian ngâm ốc thì chuẩn bị các gia vị khác. Sả - riềng - gừng - tỏi ớt cắt lát và thái nhỏ

- Rau răm - lá chanh thái sợi

- Pha nước xốt xào ốc: 1 muỗng đường - 1/2 muỗng nước cốt canh - 1/2 muỗng dầu hào - 1/3 muỗng hạt nêm - 1 muỗng nước mắm - 1 muỗng nước lọc - 1/4 muỗng tương ớt - 1/5 muỗng hạt tiêu. Trộn đều hỗn hợp cho tan các nguyên liệu vào với nhau.

- Sau khi đã sơ chế xong tiến hành nấu. Cho dầu ăn - bột điều cùng hỗn hợp ốc vào đảo cho vàng và thơm thì cho ốc vào, đảo tầm 3 phút thì cho hỗn hợp nước xốt vào đảo đều sao cho thấy nắp che miệng ốc bắt đầu bung ra thì nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình và cho rau răm vào đảo thêm tầm 3-5 phút thì tắt bếp.

- Múc ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Thị Thùy Linh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dao-oc-thi-phai-lam-lien-mon-nay-oc-mo-xao-sa-ot-bat-vi-454381.html