Cơm gà Tam Kỳ - Món ngon đặc sản Quảng Nam, ăn một lần là 'nghiền' ngay!

Chị em lưu ngay cách àm cơm gà với 3 món siêu ngon mà ai cũng có thể làm được nhé...

CƠM GÀ TAM KỲ - CƠM GÀ BA MÓN

Nguyên liệu:

2.5kg gà ta thả vườn

3 lon gạo

1 bộ lòng gà

1 củ sủ su, cà rốt

Giá chua ăn liền: trộn giá, cà rốt, chanh, muối, đường

Tương ớt Hội An

Hành Tây, rau răm, tiêu, chanh, bột ngọt và muối

Xốt muối ớt chanh

Cách làm:



- Gạo vo sạch ngâm với nước cùng 1 muỗng cafe bột nghệ khoảng 3 tiếng, sau đó đổ ra rổ cho ráo rồi cho vào nồi, đổ nước luộc gà trên gạo khoảng 1/2 lóng tay rồi nấu thì cơm sẽ khô nhưng ăn vẫn mềm dẻo.

- Con gà chặt đôi

- Phần nhiều để luộc, cho gà vào nồi cùng hành tây, 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường và 1 muỗng cafe bột nghệ nấu đến khi gà sôi khoảng 10 phút thì tắt bếp

- Phần thịt nạt đem trộn với rau răm, hành tây, muối, tiêu, bột ngọt và xíu chanh, phần cánh đùi và xương sống chặt miếng.

- Phần ít hơn thì đem ướp cùng 1 muỗng muối ớt Tây Ninh + 1 muỗng đường + 1 muỗng dầu điều trong khoảng 2 tiếng, bật nồi chiên không dầu 160 độ nướng gà khoảng 30 phút, sau đó tăng lên 200 độ nướng gà 5 phút nữa là gà chín vàng.

- Xào lòng gà với su và cà rốt: Phi hành tỏi cho thơm rồi cho lòng gà đã ướp vào xào, sau đó cho cà rốt, xào thêm 5 phút thì cho su vào, xào thêm 5 phút nữa là xong

- Khi ăn thì cho cơm, đồ lòng xào, cho gà xé, dưa giá chua, tương ớt và dầu phi hành cùng nước mắm tỏi ớt lên

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trần Lành

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/com-ga-tam-ky-mon-ngon-dac-san-quang-nam-an-mot-lan-la-nghien-ngay-455114.html