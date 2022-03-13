Cơm gà Tam Kỳ - Món ngon đặc sản Quảng Nam, ăn một lần là 'nghiền' ngay!

Món ngon mỗi ngày 13/03/2022 10:28

Chị em lưu ngay cách àm cơm gà với 3 món siêu ngon mà ai cũng có thể làm được nhé...

CƠM GÀ TAM KỲ - CƠM GÀ BA MÓN

Cơm gà Tam Kỳ - Món ngon đặc sản Quảng Nam, ăn một lần là 'nghiền' ngay! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2.5kg gà ta thả vườn
  • 3 lon gạo
  • 1 bộ lòng gà
  • 1 củ sủ su, cà rốt
  • Giá chua ăn liền: trộn giá, cà rốt, chanh, muối, đường
  • Tương ớt Hội An 
  • Hành Tây, rau răm, tiêu, chanh, bột ngọt và muối 
  • Xốt muối ớt chanh

Cách làm:

- Gạo vo sạch ngâm với nước cùng 1 muỗng cafe bột nghệ khoảng 3 tiếng, sau đó đổ ra rổ cho ráo rồi cho vào nồi, đổ nước luộc gà trên gạo khoảng 1/2 lóng tay rồi nấu thì cơm sẽ khô nhưng ăn vẫn mềm dẻo. 

- Con gà chặt đôi

- Phần nhiều để luộc, cho gà vào nồi cùng hành tây, 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường và 1 muỗng cafe bột nghệ nấu đến khi gà sôi khoảng 10 phút thì tắt bếp

- Phần thịt nạt đem trộn với rau răm, hành tây, muối, tiêu, bột ngọt và xíu chanh, phần cánh đùi và xương sống chặt miếng.

- Phần ít hơn thì đem ướp cùng 1 muỗng muối ớt Tây Ninh + 1 muỗng đường + 1 muỗng dầu điều trong khoảng 2 tiếng, bật nồi chiên không dầu 160 độ nướng gà khoảng 30 phút, sau đó tăng lên 200 độ nướng gà 5 phút nữa là gà chín vàng. 

- Xào lòng gà với su và cà rốt: Phi hành tỏi cho thơm rồi cho lòng gà đã ướp vào xào, sau đó cho cà rốt, xào thêm 5 phút thì cho su vào, xào thêm 5 phút nữa là xong

- Khi ăn thì cho cơm, đồ lòng xào, cho gà xé, dưa giá chua, tương ớt và dầu phi hành cùng nước mắm tỏi ớt lên

 

Cơm gà Tam Kỳ - Món ngon đặc sản Quảng Nam, ăn một lần là 'nghiền' ngay! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trần Lành

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