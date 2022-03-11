Mỳ ý tôm phô mai béo ngậy - Ăn siêu nghiền, trẻ con mê mẩn!

Món ngon mỗi ngày 11/03/2022 14:05

Làm mỳ ý cho trẻ chống ngấy

Mì Ý tôm cheese

Mỳ ý tôm phô mai béo ngậy - Ăn siêu nghiền, trẻ con mê mẩn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Mì Spaghetti 
  • Tôm
  • 40-50gr cheese
  • 1-2 trái cà chua vừa
  • 1 củ hành tây
  • 1 củ tỏi
  • Rau mùi ta
  • 4 quả tắc/ chanh
  • Nước xốt cà chua
  • Gia vị, tiêu
Mỳ ý tôm phô mai béo ngậy - Ăn siêu nghiền, trẻ con mê mẩn! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Luộc mì trong vòng 8-10 phút

- Bóc tôm để lại đuôi tôm cho đẹp, giữ vỏ và đầu tôm để xay lấy nước

- Cắt cà chua, hành tây miếng vuông; rau mùi thái nhỏ

- Phi thơm tỏi, đảo tôm chín và cho ra đĩa.

- Đảo cà chua và 1/2 củ hành tây với dầu ăn đến khi cà nát thì cho một muỗng canh nước xốt cà chua vào, đồng thời vớt nhanh mì sang chảo, thêm gia vị, phô mai và nước tôm đảo đều tay để tất cả nguyên liệu quyện vào nhau.

- Khi thấy mì đã sệt thì tắt bếp, thêm tôm, hành tây còn lại, rau mùi vào đảo đều. Vắt 2-3 nước tắc/ chanh vào

- Bày ra đĩa, rắc tiêu và một chút phô mai lên trên và thưởng thức

 

Mỳ ý tôm phô mai béo ngậy - Ăn siêu nghiền, trẻ con mê mẩn! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Thị Hà Thương

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