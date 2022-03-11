Cá kho tộ cay cay, đậm vị - Nấu cơm trắng ăn cùng hết sảy!

Làm cá kho tộ cho trưa ăn cơm nha

CÁ KHO TỘ MIỀN TRUNG

Nguyên liệu:

500gr cá

Thịt ba chỉ

Mỡ heo

Hành tím

Hành lá tươi

Ớt cay tươi - khô

Mật mía/ đường thốt nốt

Nước chè xanh

Gia vị: Nước mắm, nước tương, muối, đường

Cách làm:

- Sơ chế cá sạch, để ráo

- Mỡ heo phi vàng thơm, tắt bếp bỏ hành tím vào đảo

- Cho thêm thịt ba chỉ, cá vào nồi rồi ướp nêm 1 muỗng mật, 1 muỗng nước tương, muối, tiêu hạt, muối, nước mắm, ớt cay nguyên trái và 1 ít ớt khô. Ướp khoảng 1-2 tiếng cho ngấm đều gia vị.

- Xếp 1 lớp thịt dưới rồi xếp cá lên trên.

- Bật bếp to lửa tầm 5 phút cho thịt dưới đáy xém lại

- Đun thêm tầm 5 phút thì bỏ vào nửa bát nước chè xanh, bật to lửa thì xong nêm nếm lại gia vị, rồi hãm lửa nhỏ tầm 30-45 phút cho cá săn ngấm đều gia vị.

- Gần tắt bếp thì thêm ớt tiêu bột, rồi đậy vung om lại thế là xong

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-kho-to-cay-cay-dam-vi-nau-com-trang-an-cung-het-say-454558.html