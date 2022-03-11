Cá kho tộ cay cay, đậm vị - Nấu cơm trắng ăn cùng hết sảy!

Món ngon mỗi ngày 11/03/2022 11:20

Làm cá kho tộ cho trưa ăn cơm nha

CÁ KHO TỘ MIỀN TRUNG

Cá kho tộ cay cay, đậm vị - Nấu cơm trắng ăn cùng hết sảy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr cá
  • Thịt ba chỉ
  • Mỡ heo
  • Hành tím
  • Hành lá tươi
  • Ớt cay tươi - khô
  • Mật mía/ đường thốt nốt
  • Nước chè xanh
  • Gia vị: Nước mắm, nước tương, muối, đường

Cách làm:

- Sơ chế cá sạch, để ráo

- Mỡ heo phi vàng thơm, tắt bếp bỏ hành tím vào đảo

- Cho thêm thịt ba chỉ, cá vào nồi rồi ướp nêm 1 muỗng mật, 1 muỗng nước tương, muối, tiêu hạt, muối, nước mắm, ớt cay nguyên trái và 1 ít ớt khô. Ướp khoảng 1-2 tiếng cho ngấm đều gia vị.

- Xếp 1 lớp thịt dưới rồi xếp cá lên trên.

- Bật bếp to lửa tầm 5 phút cho thịt dưới đáy xém lại 

- Đun thêm tầm 5 phút thì bỏ vào nửa bát nước chè xanh, bật to lửa thì xong nêm nếm lại gia vị, rồi hãm lửa nhỏ tầm 30-45 phút cho cá săn ngấm đều gia vị.

 

Cá kho tộ cay cay, đậm vị - Nấu cơm trắng ăn cùng hết sảy! - Ảnh 2

 

- Gần tắt bếp thì thêm ớt tiêu bột, rồi đậy vung om lại thế là xong

 

Cá kho tộ cay cay, đậm vị - Nấu cơm trắng ăn cùng hết sảy! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

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