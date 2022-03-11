Cá kho tộ cay cay, đậm vị - Nấu cơm trắng ăn cùng hết sảy!

Làm cá kho tộ cho trưa ăn cơm nha
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CÁ KHO TỘ MIỀN TRUNG
Nguyên liệu:
- 500gr cá
- Thịt ba chỉ
- Mỡ heo
- Hành tím
- Hành lá tươi
- Ớt cay tươi - khô
- Mật mía/ đường thốt nốt
- Nước chè xanh
- Gia vị: Nước mắm, nước tương, muối, đường
Cách làm:
- Sơ chế cá sạch, để ráo
- Mỡ heo phi vàng thơm, tắt bếp bỏ hành tím vào đảo
- Cho thêm thịt ba chỉ, cá vào nồi rồi ướp nêm 1 muỗng mật, 1 muỗng nước tương, muối, tiêu hạt, muối, nước mắm, ớt cay nguyên trái và 1 ít ớt khô. Ướp khoảng 1-2 tiếng cho ngấm đều gia vị.
- Xếp 1 lớp thịt dưới rồi xếp cá lên trên.
- Bật bếp to lửa tầm 5 phút cho thịt dưới đáy xém lại
- Đun thêm tầm 5 phút thì bỏ vào nửa bát nước chè xanh, bật to lửa thì xong nêm nếm lại gia vị, rồi hãm lửa nhỏ tầm 30-45 phút cho cá săn ngấm đều gia vị.
- Gần tắt bếp thì thêm ớt tiêu bột, rồi đậy vung om lại thế là xong
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Quỳnh Phạm