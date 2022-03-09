Bún nước lèo Sóc Trăng - Món ngon chứa chan tình quê hương!

Làm bún nước lèo, đơn giản nhưng đầy yêu thương

BÚN MẮM SÓC TRĂNG - BÚN NƯỚC LÈO

Nguyên liệu:

250gr mắm cá linh

250gr mắm cá sặc

1 con cá lóc/cá hú/bông lau

500gr tôm đất

500gr ba rọi heo

500gr mực nang

Củ ngãi bún

Bó sả

5 trái dừa tươi

Bún tươi

Rau muống bào, bắp chuối, hẹ, bông súng, rau thơm

Gia vị: Chanh, ớt, nước mắm, muối, hành, tiêu, đường phèn

Cách làm:



- Trộn mắm cá linh + cá sặc nấu chung với nước 3 trái dừa, vớt bọt liên tục cho nước trong, xong lọc qua rây để lọc phần cặn mắm

- Tôm lột vỏ bỏ chỉ lưng, giữ lại phần đầu, mực làm sạch. Đem hấp tôm và mực

- Cá lóc, đầu tôm luộc với nước 2 quả dừa còn lại. Luộc chín vớt ra: cá lóc gỡ lấy phần thịt ướp ít gia vị gồm: nước mắm, muối, hành, tiêu, khử thơm hành phi với dầu rồi xào thấm thía và săn thịt cá lại

- Ba rọi làm món heo quay da giòn với nồi chiên không dầu

- Lọc phần nước luộc tôm/cá

- Cho nước phần mắm + nước luộc tôm/ mực vào nồi đất. Sả đập dập bó lại thành 1 bó, củ ngãi bún nướng cho thơm xong đập dập bỏ vào túi lọc cho vào nồi nấu cùng, nêm nếm nước dùng vừa ăn

- Bún trụng qua nước lèo, xếp tôm, cá, heo quay lên rồi chan nước lèo vào và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bun-nuoc-leo-soc-trang-mon-ngon-chua-chan-tinh-que-huong-454355.html