Bún nước lèo Sóc Trăng - Món ngon chứa chan tình quê hương!

Làm bún nước lèo, đơn giản nhưng đầy yêu thương
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BÚN MẮM SÓC TRĂNG - BÚN NƯỚC LÈO
Nguyên liệu:
- 250gr mắm cá linh
- 250gr mắm cá sặc
- 1 con cá lóc/cá hú/bông lau
- 500gr tôm đất
- 500gr ba rọi heo
- 500gr mực nang
- Củ ngãi bún
- Bó sả
- 5 trái dừa tươi
- Bún tươi
- Rau muống bào, bắp chuối, hẹ, bông súng, rau thơm
- Gia vị: Chanh, ớt, nước mắm, muối, hành, tiêu, đường phèn
Cách làm:
- Trộn mắm cá linh + cá sặc nấu chung với nước 3 trái dừa, vớt bọt liên tục cho nước trong, xong lọc qua rây để lọc phần cặn mắm
- Tôm lột vỏ bỏ chỉ lưng, giữ lại phần đầu, mực làm sạch. Đem hấp tôm và mực
- Cá lóc, đầu tôm luộc với nước 2 quả dừa còn lại. Luộc chín vớt ra: cá lóc gỡ lấy phần thịt ướp ít gia vị gồm: nước mắm, muối, hành, tiêu, khử thơm hành phi với dầu rồi xào thấm thía và săn thịt cá lại
- Ba rọi làm món heo quay da giòn với nồi chiên không dầu
- Lọc phần nước luộc tôm/cá
- Cho nước phần mắm + nước luộc tôm/ mực vào nồi đất. Sả đập dập bó lại thành 1 bó, củ ngãi bún nướng cho thơm xong đập dập bỏ vào túi lọc cho vào nồi nấu cùng, nêm nếm nước dùng vừa ăn
- Bún trụng qua nước lèo, xếp tôm, cá, heo quay lên rồi chan nước lèo vào và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Quỳnh Phạm