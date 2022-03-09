Bún nước lèo Sóc Trăng - Món ngon chứa chan tình quê hương!

Món ngon mỗi ngày 09/03/2022 15:30

Làm bún nước lèo, đơn giản nhưng đầy yêu thương

BÚN MẮM SÓC TRĂNG - BÚN NƯỚC LÈO

Bún nước lèo Sóc Trăng - Món ngon chứa chan tình quê hương! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 250gr mắm cá linh
  • 250gr mắm cá sặc
  • 1 con cá lóc/cá hú/bông lau
  • 500gr tôm đất 
  • 500gr ba rọi heo
  • 500gr mực nang 
  • Củ ngãi bún
  • Bó sả
  • 5 trái dừa tươi
  • Bún tươi
  • Rau muống bào, bắp chuối, hẹ, bông súng, rau thơm
  • Gia vị: Chanh, ớt, nước mắm, muối, hành, tiêu, đường phèn

Cách làm:

- Trộn mắm cá linh + cá sặc nấu chung với nước 3 trái dừa, vớt bọt liên tục cho nước trong, xong lọc qua rây để lọc phần cặn mắm 

- Tôm lột vỏ bỏ chỉ lưng, giữ lại phần đầu, mực làm sạch. Đem hấp tôm và mực

 

Bún nước lèo Sóc Trăng - Món ngon chứa chan tình quê hương! - Ảnh 2

 

- Cá lóc, đầu tôm luộc với nước 2 quả dừa còn lại. Luộc chín vớt ra: cá lóc gỡ lấy phần thịt ướp ít gia vị gồm: nước mắm, muối, hành, tiêu, khử thơm hành phi với dầu rồi xào thấm thía và săn thịt cá lại 

- Ba rọi làm món heo quay da giòn với nồi chiên không dầu

- Lọc phần nước luộc tôm/cá 

- Cho nước phần mắm + nước luộc tôm/ mực vào nồi đất. Sả đập dập bó lại thành 1 bó, củ ngãi bún nướng cho thơm xong đập dập bỏ vào túi lọc cho vào nồi nấu cùng, nêm nếm nước dùng vừa ăn

 

Bún nước lèo Sóc Trăng - Món ngon chứa chan tình quê hương! - Ảnh 3

 

- Bún trụng qua nước lèo, xếp tôm, cá, heo quay lên rồi chan nước lèo vào và thưởng thức

 

Bún nước lèo Sóc Trăng - Món ngon chứa chan tình quê hương! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

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