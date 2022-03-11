Xôi hoa đậu biếc, ăn kèm gà chiên nước mắm mặn ngọt - Món ăn không thể hoàn hảo hơn

Món ngon mỗi ngày 11/03/2022 09:49

Làm gà chiên nước mắm ăn với xôi nóng

Gà chiên nước mắm, xôi hoa đậu biếc

Xôi hoa đậu biếc, ăn kèm gà chiên nước mắm mặn ngọt - Món ăn không thể hoàn hảo hơn - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr nếp 
  • 3-5 cánh gà 
  • Nước cốt dừa
  • 5-8 cánh hoa đậu biếc
  • Mè trắng
  • Gia vị
  • Đồ chua ăn kèm

Cách làm:

- Cho hoa đậu biếc vào chén với 1 ít nước nóng, ngâm khoảng 10 phút cho ra màu đẹp

- Nếp vo sạch, ngâm 2-4 tiếng. Cho ít nước hoa đậu biếc vào ngâm cùng. 

- Dừa khô vắt lấy 1 chén nước cốt.

- Nếp sau khi ngâm 2-4 tiếng. Đổ bỏ hết phần nước. Cho vào nồi hấp. Khoảng 15 phút thì cho ít nước cốt dừa vào, làm khoảng 2-3 lần như vậy. Chừa lại 1 ít cốt dừa cho thêm ít đường và muối. Nếp chín mềm thì cho phần cốt dừa còn lại hấp thêm ít phút nữa là được.

- Cánh gà rửa sạch với muối. Để ráo nước. Cánh gà sau khi để ráo cho 1-2 muỗng canh bột chiên giòn vào xóc đều, giúp cánh gà khi chiên được giòn và không bị khô. Chuẩn bị chảo dầu nóng, cho cánh gà vào chiên. - Chiên gà vàng giòn thì cho ra rổ, để ráo dầu

- Chuẩn bị chén xốt:

  • 1 muỗng canh đường
  • 1 muỗng canh nước mắm
  • 1/2 muỗng canh tương ớt
  • Bột ngọt, tiêu xay, ớt băm, ít mè trắng

- Trộn đều, nếm vừa vị

- Cho ít dầu vào chảo, cho tỏi băm vào phi thơm. Cho chén xốt đã pha vào nấu với lửa nhỏ cho sôi và hơi sệt lại. Cho cánh gà vào, trộn đều cho thấm gia vị.

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức

 

Xôi hoa đậu biếc, ăn kèm gà chiên nước mắm mặn ngọt - Món ăn không thể hoàn hảo hơn - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

Từ khóa:   Những món ăn ngon cách làm xôi cách làm cánh gà chiên nước mắm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ