Xôi hoa đậu biếc, ăn kèm gà chiên nước mắm mặn ngọt - Món ăn không thể hoàn hảo hơn

Làm gà chiên nước mắm ăn với xôi nóng

Gà chiên nước mắm, xôi hoa đậu biếc

Nguyên liệu:

500gr nếp

3-5 cánh gà

Nước cốt dừa

5-8 cánh hoa đậu biếc

Mè trắng

Gia vị

Đồ chua ăn kèm

Cách làm:

- Cho hoa đậu biếc vào chén với 1 ít nước nóng, ngâm khoảng 10 phút cho ra màu đẹp

- Nếp vo sạch, ngâm 2-4 tiếng. Cho ít nước hoa đậu biếc vào ngâm cùng.

- Dừa khô vắt lấy 1 chén nước cốt.

- Nếp sau khi ngâm 2-4 tiếng. Đổ bỏ hết phần nước. Cho vào nồi hấp. Khoảng 15 phút thì cho ít nước cốt dừa vào, làm khoảng 2-3 lần như vậy. Chừa lại 1 ít cốt dừa cho thêm ít đường và muối. Nếp chín mềm thì cho phần cốt dừa còn lại hấp thêm ít phút nữa là được.

- Cánh gà rửa sạch với muối. Để ráo nước. Cánh gà sau khi để ráo cho 1-2 muỗng canh bột chiên giòn vào xóc đều, giúp cánh gà khi chiên được giòn và không bị khô. Chuẩn bị chảo dầu nóng, cho cánh gà vào chiên. - Chiên gà vàng giòn thì cho ra rổ, để ráo dầu

- Chuẩn bị chén xốt:

1 muỗng canh đường

1 muỗng canh nước mắm

1/2 muỗng canh tương ớt

Bột ngọt, tiêu xay, ớt băm, ít mè trắng

- Trộn đều, nếm vừa vị

- Cho ít dầu vào chảo, cho tỏi băm vào phi thơm. Cho chén xốt đã pha vào nấu với lửa nhỏ cho sôi và hơi sệt lại. Cho cánh gà vào, trộn đều cho thấm gia vị.

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xoi-hoa-dau-biec-an-kem-ga-chien-nuoc-mam-man-ngot-mon-an-khong-the-hoan-hao-hon-454856.html