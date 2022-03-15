Ớt chuông dồn thịt xay nướng - Vừa ngọt vừa ăn hao cơm!

Làm ớt chuông dồn thịt xay, nguyên liệu dễ tìm. Món ăn siêu hấp dẫn với trẻ nhỏ
- Sủi cảo tôm thịt handmade - Nước dùng ngọt, cắn miếng sủi cảo đã thèm!
- Cá diêu hồng hấp cuốn bánh tráng - Nhiều rau, ít dầu mỡ, đổi gió cho ngày cuối tuần!
ỚT CHUÔNG DỒN THỊT
Nguyên liệu:
- 4-5 trái ớt chuông
- 300gr thịt xay
- 5-6 tai nấm hương
- Hành lá
- 1/2 củ cà rốt
- 1 muỗng canh hành, tỏi xay
- Gia vị: Nước mắm, knorr, đường, tiêu
Cách làm:
- Ớt chuông rửa sạch, cắt ngang gần chóp cuống để làm nắp. Bỏ hột.
- Ướp thịt với: hành, tỏi, nấm hương, cà rốt cắt nhuyễn, hành lá, 1 muỗng canh nước mắm, 2/3 muỗng canh đường, 2/3 muỗng canh knorr, 1/2 muỗng cafe tiêu.
- Dồn thịt vào từng trái ớt đầy ngang mặt. Không đè quá chặt.
- Lấy phần nắp đã cắt đậy trên mặt. Bỏ lò nướng/ nồi chiên không dầu.
- Nướng với 120 độ trong khoảng 35 phút.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Lê Phùng Ngọc Linh