Ớt chuông dồn thịt xay nướng - Vừa ngọt vừa ăn hao cơm!

Làm ớt chuông dồn thịt xay, nguyên liệu dễ tìm. Món ăn siêu hấp dẫn với trẻ nhỏ

ỚT CHUÔNG DỒN THỊT

Nguyên liệu:

4-5 trái ớt chuông

300gr thịt xay

5-6 tai nấm hương

Hành lá

1/2 củ cà rốt

1 muỗng canh hành, tỏi xay

Gia vị: Nước mắm, knorr, đường, tiêu

Cách làm:



- Ớt chuông rửa sạch, cắt ngang gần chóp cuống để làm nắp. Bỏ hột.

- Ướp thịt với: hành, tỏi, nấm hương, cà rốt cắt nhuyễn, hành lá, 1 muỗng canh nước mắm, 2/3 muỗng canh đường, 2/3 muỗng canh knorr, 1/2 muỗng cafe tiêu.

- Dồn thịt vào từng trái ớt đầy ngang mặt. Không đè quá chặt.

- Lấy phần nắp đã cắt đậy trên mặt. Bỏ lò nướng/ nồi chiên không dầu.

- Nướng với 120 độ trong khoảng 35 phút.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lê Phùng Ngọc Linh

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