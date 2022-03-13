Cá diêu hồng hấp cuốn bánh tráng - Nhiều rau, ít dầu mỡ, đổi gió cho ngày cuối tuần!

Món ngon mỗi ngày 13/03/2022 13:15

Làm cá diêu hồng hấp nước tương cho gia đình

CÁ DIÊU HỒNG HẤP NƯỚC TƯƠNG

Cá diêu hồng hấp cuốn bánh tráng - Nhiều rau, ít dầu mỡ, đổi gió cho ngày cuối tuần! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Cá diêu hồng
  • Cà rốt, nấm mèo
  • Hành tây, hành tím, tỏi, gừng, sả
  • Bún tàu

Cách làm:

- Rửa sạch cá với muối hột. Ướp cùng nước tương, hạt nêm, tiêu, dầu hào, tỏi hành băm phi thơm trong 30-60 phút. Nhét vài cây sả đập dập vào bụng cá.

- Cà rốt cắt khúc, nấm mèo ngâm mềm xắt sợi, bún tàu cũng ngâm mềm cắt vừa ăn trộn với dầu đã phi tỏi để bún thơm và ko bị dính vào nhau. Hành tây xắt muối cau.

- Xốt hấp cùng với cá gồm: nước tương, tương ớt, hạt nêm, đường, tiêu, dầu hào, nước lọc. Phi thơm hành tỏi, cho sốt vào đun liu riu cho xốt sôi lăn tăn là được

- Cho bún tàu vào giấy bạc, xếp cá lên trên, rải cà rốt, hành tây xung quanh, thêm hành lá cắt khúc, gừng thái sợi, ớt thái sợi. Rưới xốt lên trên. Gói lại và đặt lên giá hấp bên trong nồi áp suất

- Chọn chế độ hấp rau củ, mức áp suất cao, để van tự xả. Nồi xả hơi xong sẽ xoay nắp được, lấy cá ra, rưới thêm ít xốt và hành tỏi phi thơm lên trên cho thơm.

- Có thể ăn kèm với cơm/ cuốn bánh tráng và rau sống.

 

Cá diêu hồng hấp cuốn bánh tráng - Nhiều rau, ít dầu mỡ, đổi gió cho ngày cuối tuần! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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