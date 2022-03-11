Làm gan nướng siêu thơm, không bị hôi và ăn siêu thích mê!

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GAN NƯỚNG
Nguyên liệu:
- 500gr gan nếp
- Lá mắc mật tươi
- 3 củ hành tím
- 1 gói ngũ vị hương
- 1 muỗng canh nước tương
- 1/3 muỗng cafe bột ngọt
- 1/3 muỗng cafe tiêu
- 1 muỗng canh dầu oliu
- Sữa tươi không đường
Cách làm:
- Gan rửa sạch thái miếng to dày khoảng gần 1cm, ngâm vào sữa tươi không đường 20 phút để khử độc
- Vớt ra rửa sạch, để ráo sau đó cho gia vị vào ướp.
- Lá mắc mật rửa sạch vò rối cho vào ướp cùng 15 phút
- Làm nóng nồi chiên khoảng 5 phút trước khi nướng
- Nướng với nhiệt độ 200 độ c trong 20 phút
- Gan nướng chín bên ngoài vàng khô, bên trong ngọt bùi, chấm mắm chanh, tiêu, ớt ăn kèm húng đỏ tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trang Lê