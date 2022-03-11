Làm gan nướng siêu thơm, không bị hôi và ăn siêu thích mê!

Thèm gan heo thì mua về làm ăn ngay nhé

GAN NƯỚNG

Nguyên liệu:

500gr gan nếp

Lá mắc mật tươi

3 củ hành tím

1 gói ngũ vị hương

1 muỗng canh nước tương

1/3 muỗng cafe bột ngọt

1/3 muỗng cafe tiêu

1 muỗng canh dầu oliu

Sữa tươi không đường

Cách làm:



- Gan rửa sạch thái miếng to dày khoảng gần 1cm, ngâm vào sữa tươi không đường 20 phút để khử độc

- Vớt ra rửa sạch, để ráo sau đó cho gia vị vào ướp.

- Lá mắc mật rửa sạch vò rối cho vào ướp cùng 15 phút

- Làm nóng nồi chiên khoảng 5 phút trước khi nướng

- Nướng với nhiệt độ 200 độ c trong 20 phút

- Gan nướng chín bên ngoài vàng khô, bên trong ngọt bùi, chấm mắm chanh, tiêu, ớt ăn kèm húng đỏ tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trang Lê

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-gan-nuong-sieu-thom-khong-bi-hoi-va-an-sieu-thich-me-454849.html