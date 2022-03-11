Làm gan nướng siêu thơm, không bị hôi và ăn siêu thích mê!

Món ngon mỗi ngày 11/03/2022 16:30

Thèm gan heo thì mua về làm ăn ngay nhé

GAN NƯỚNG 

Làm gan nướng siêu thơm, không bị hôi và ăn siêu thích mê! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr gan nếp 
  • Lá mắc mật tươi
  • 3 củ hành tím
  • 1 gói ngũ vị hương
  • 1 muỗng canh nước tương
  • 1/3 muỗng cafe bột ngọt
  • 1/3 muỗng cafe tiêu 
  • 1 muỗng canh dầu oliu
  • Sữa tươi không đường

Cách làm:

- Gan rửa sạch thái miếng to dày khoảng gần 1cm, ngâm vào sữa tươi không đường 20 phút để khử độc

- Vớt ra rửa sạch, để ráo sau đó cho gia vị vào ướp.

- Lá mắc mật rửa sạch vò rối cho vào ướp cùng 15 phút

 

Làm gan nướng siêu thơm, không bị hôi và ăn siêu thích mê! - Ảnh 2

 

- Làm nóng nồi chiên khoảng 5 phút trước khi nướng

- Nướng với nhiệt độ 200 độ c trong 20 phút

- Gan nướng chín bên ngoài vàng khô, bên trong ngọt bùi, chấm mắm chanh, tiêu, ớt ăn kèm húng đỏ tùy ý

 

 

Làm gan nướng siêu thơm, không bị hôi và ăn siêu thích mê! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trang Lê

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