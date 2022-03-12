Mực dồn thịt nướng sa tế - món ngon ăn siêu đã!

Làm mực nhồi thịt ăn ngon cho ngày cuối tuần cả nhà quây quần bên mâm cơm đoàn viên.
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Mực nhồi thịt nướng sa tế
Nguyên liệu:
- 500gr mực
- 300gr thịt ba chỉ xay
- Hành lá
- Gia vị: Dầu hào, tiêu, đường, bột ngọt, ớt bột, sa tế
Cách làm:
- Sơ chế mực, làm sạch bằng rượu và gừng
- Ướp thịt với bột ngọt, tiêu và xíu đường, hành lá thái nhỏ
- Dồn thịt vào mực sau đó cố định đầu mực bằng tăm/ que xiên
- Xốt sa tế: dầu hào, ớt bột, sa tế, tiêu, đường
- Cho mực vào nồi chiên không dầu
- Set nhiệt lần 1: 150 độ c trong 20 phút
- Lấy mực ra quét hỗn hợp xốt sa tế lên thân mực và râu mực
- Set nhiệt lần 2: 190 độ trong 5 phút
- Lần 3: lật mặt set 190 độ trong 3 phút
- Trình bày ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Linh Linh