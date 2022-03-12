Mực dồn thịt nướng sa tế - món ngon ăn siêu đã!

Làm mực nhồi thịt ăn ngon cho ngày cuối tuần cả nhà quây quần bên mâm cơm đoàn viên.

Mực nhồi thịt nướng sa tế

Nguyên liệu:

500gr mực

300gr thịt ba chỉ xay

Hành lá

Gia vị: Dầu hào, tiêu, đường, bột ngọt, ớt bột, sa tế

Cách làm:



- Sơ chế mực, làm sạch bằng rượu và gừng

- Ướp thịt với bột ngọt, tiêu và xíu đường, hành lá thái nhỏ

- Dồn thịt vào mực sau đó cố định đầu mực bằng tăm/ que xiên

- Xốt sa tế: dầu hào, ớt bột, sa tế, tiêu, đường

- Cho mực vào nồi chiên không dầu

Set nhiệt lần 1: 150 độ c trong 20 phút

- Lấy mực ra quét hỗn hợp xốt sa tế lên thân mực và râu mực

Set nhiệt lần 2: 190 độ trong 5 phút

190 độ trong 5 phút Lần 3: lật mặt set 190 độ trong 3 phút

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Linh Linh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muc-don-thit-nuong-sa-te-mon-ngon-an-sieu-da-454864.html