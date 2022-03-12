Xốt phở trộn đơn giản, ăn siêu 'nghiền' - Lưu ngay bí kíp thôi!

Làm xốt phở trộn ăn siêu 'dính'!
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PHỞ TRỘN
Nguyên liệu:
- 1 chén nước lọc
- 2 muỗng canh nước tương
- 2 muỗng canh dầu hào
- 1 muỗng canh tương cà
- 1 muỗng canh hạt nêm
- 1/2 muỗng cafe tiêu
- 1/2 muỗng canh nước mắm
- Bột ngũ vị hương
- 1 muỗng canh đường/ mật ong
Cách làm:
- Trộn đều tất cả các gia vị
- Phi hành tỏi cho thơm rồi cho thịt băm vào xào cho săn lại, thì cho hỗn hợp xốt vào, đun lửa nhỏ liu riu cho hơi sánh lại thì tắt bếp.
- Sắp xếp các nguyên liệu vào tô, thêm hành tây thái mỏng nếu thích. Chan nước xốt vào trộn đều lên và ăn thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đan Vy