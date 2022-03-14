Sủi cảo tôm thịt handmade - Nước dùng ngọt, cắn miếng sủi cảo đã thèm!

Món ngon mỗi ngày 14/03/2022 12:10

Sáng sớm ăn một tô sủi cảo tôm thịt mọng nước, nước súp ngọt thanh. Bữa ăn sáng chất lượng dành cho bạn

SỦI CẢO TÔM THỊT

Sủi cảo tôm thịt handmade - Nước dùng ngọt, cắn miếng sủi cảo đã thèm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr thịt nạc vai xay
  • 200gr tôm + đầu tôm, vỏ tôm để riêng
  • 100gr hành tím xay
  • Gia vị: Muối tinh, nước mắm, hạt tiêu
  • Nấm hương
  • Lá hẹ
  • Vỏ sủi cảo

Cách làm:

- Đầu tôm, vỏ tôm, 2 cái xương hom ninh với vài hạt tiêu sọ, 1 chút muối, sôi bùng rồi để hé vung đun nhỏ lửa nhất đun khoảng 2 tiếng.

  • Phần nhân:

- Trộn thịt xay + tôm thái nhỏ + hành tím xay, chút muối, nước mắm, hạt tiêu xay trộn đều.

  •  Gói sủi cảo: 

- Lấy 1 muỗng nhân để giữa miếng vỏ sủi và miết nước viền mép trong của sủi và gập lại

 

Sủi cảo tôm thịt handmade - Nước dùng ngọt, cắn miếng sủi cảo đã thèm! - Ảnh 2

  • Luộc sủi:

- Nước dùng thả vài cái nấm hương cho thơm đủ vị rồi cho viên sủi vào nồi nước dùng đun ở mức trung bình, đến khi nổi lên thì vớt ra bát. 

  • Thưởng thức:

- Có thể ăn riêng 1 bát sủi với rau cải ngọt/ cải cúc chần chín + tôm + lá hẹ và nước dùng ngọt thơm.

Sủi cảo tôm thịt handmade - Nước dùng ngọt, cắn miếng sủi cảo đã thèm! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Lã Thu Giang

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