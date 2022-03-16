Xíu mại tôm xốt cà - Nước xốt sền sệt, chấm bánh mì hay ăn cùng cơm đều ngon!

Món ngon mỗi ngày 16/03/2022 12:05

Tôm xay, quết với thịt bằm, hòa cùng nước xốt cà chua, ăn siêu bắt cơm

XÍU MẠI TÔM XỐT CÀ

Xíu mại tôm xốt cà - Nước xốt sền sệt, chấm bánh mì hay ăn cùng cơm đều ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Tôm sú
  • Thịt xay
  • Bánh mì
  • Gia vị
  • Cà chua
  • Rau sống, salad và đồ chua ngâm

Cách làm:

  • Bước 1: Quết thịt

- Ngâm nước bánh mì không cho nở ra, sau đó vắt ráo nước rồi trộn cùng với thịt xay.

 

Xíu mại tôm xốt cà - Nước xốt sền sệt, chấm bánh mì hay ăn cùng cơm đều ngon! - Ảnh 2

 

- Nêm vào hỗn hợp 2 muỗng cafe hạt nêm + 1 muỗng cafe tiêu xay + 1 muỗng cafe bột tỏi + ½ muỗng café đường. Quết hỗn hợp cho thấm gia vị và để nghỉ trong 10 phút.

- Vo thịt xíu mại thành viên tròn vừa ăn

- Trang trí lên mỗi viên xíu mại một con tôm trên bề mặt rồi mang đi hấp trong 8 phút.

 

Xíu mại tôm xốt cà - Nước xốt sền sệt, chấm bánh mì hay ăn cùng cơm đều ngon! - Ảnh 3

  • Bước 3: Làm sốt cà chua

- Chần nước nóng 3 quả cà chua trong 8 phút

- Lột vỏ cà chua rồi xay nhuyễn.

- Nêm vào hỗn hợp vừa xay 1 muỗng café nước mắm, 2 muỗng café đường, 1 muỗng café hạt nêm, 1 muỗng canh nước ấm.

- Đun hỗn hợp xốt cà ở lửa nhỏ trong 10 phút thì cho thêm 1 muỗng cafe bột năng pha loãng vào để xốt sệt lại thì tắt bếp.

  • Bước 4: Trang trí xíu mại

- Cho nước xốt vào dĩa trước rồi cho các viên xíu mại lên trên, thêm ít tiêu xay trên bề mặt nữa là xong rồi

 

Xíu mại tôm xốt cà - Nước xốt sền sệt, chấm bánh mì hay ăn cùng cơm đều ngon! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân

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