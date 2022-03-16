Xíu mại tôm xốt cà - Nước xốt sền sệt, chấm bánh mì hay ăn cùng cơm đều ngon!

- Ngâm nước bánh mì không cho nở ra, sau đó vắt ráo nước rồi trộn cùng với thịt xay.

- Nêm vào hỗn hợp 2 muỗng cafe hạt nêm + 1 muỗng cafe tiêu xay + 1 muỗng cafe bột tỏi + ½ muỗng café đường. Quết hỗn hợp cho thấm gia vị và để nghỉ trong 10 phút.

Bước 2: Hấp xíu mại

- Vo thịt xíu mại thành viên tròn vừa ăn

- Trang trí lên mỗi viên xíu mại một con tôm trên bề mặt rồi mang đi hấp trong 8 phút.

Bước 3: Làm sốt cà chua

- Chần nước nóng 3 quả cà chua trong 8 phút

- Lột vỏ cà chua rồi xay nhuyễn.

- Nêm vào hỗn hợp vừa xay 1 muỗng café nước mắm, 2 muỗng café đường, 1 muỗng café hạt nêm, 1 muỗng canh nước ấm.

- Đun hỗn hợp xốt cà ở lửa nhỏ trong 10 phút thì cho thêm 1 muỗng cafe bột năng pha loãng vào để xốt sệt lại thì tắt bếp.

Bước 4: Trang trí xíu mại

- Cho nước xốt vào dĩa trước rồi cho các viên xíu mại lên trên, thêm ít tiêu xay trên bề mặt nữa là xong rồi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân