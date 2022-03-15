Gà xốt đậu Lotteria trứ danh - Bí kíp món ngon ngay tại nhà!

Trẻ con nào chẳng mê gà rán, đặc biệt gà xốt đậu siêu ngon, siêu thấm vị. Ăn vào say đắm

GÀ XỐT ĐẬU HÀN QUỐC

Nguyên liệu:

3-4 cái cánh gà

Gia vị xốt: tương ớt Gochujang, tương cà, mật ong, đường nâu hàn quốc, nước tương đậu nành, tỏi

tương ớt Gochujang, tương cà, mật ong, đường nâu hàn quốc, nước tương đậu nành, tỏi Bột chiên giòn

Cách làm:



- Ướp gà với 1/2 muỗng muối, trong 15 phút

- Chia bột làm 2 phần, 1 phần cho nước để làm phần bột nước sệt sệt. 1 phần còn lại để bột khô lăn gà.

- Cho gà vào bột ướt rồi lăn qua bột khô chiên ngập dầu ở lửa nhỏ

- Phần xốt: cho dầu ăn vào chảo phi thơm tỏi băm, thêm 4 muỗng tương ớt, 4 muỗng tương cà, 2 muỗng mật ong, 1 muỗng đường nâu, 3 muỗng nước tương và thêm 1/2 bát nước vào đun tới khi nước xốt sệt lại thì tắt bếp, rưới xốt lên gà/ đảo trong chảo tùy thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

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