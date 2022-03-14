Tôm sống xốt Thái - Làm món ngon lai rai với hội bạn thân!

Món ngon mỗi ngày 14/03/2022 11:30

Xuýt xoa dĩa tôm sống cay ngất ngây. Đam mê ẩm thực Thái Lan thì món ngon này sẽ khiến bạn không thể chối từ đâu

TÔM XỐT THÁI

Tôm sống xốt Thái - Làm món ngon lai rai với hội bạn thân! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr tôm sống
  • 1 trái ớt sừng
  • 2 củ tỏi 
  • 3 củ hành tím 
  • 1 củ gừng 
  • 1 củ riềng
  • 2 cây sả 
  • 5 rễ ngò rí
  • 1 trái xoài
  • 10 đầu hành lá
  • 2 nhánh ngò gai
  • bột bắp
  • Gia vị: nước cốt chanh, tương ớt, nước mắm, đường, ớt bột, mù tạt, nước tương
Tôm sống xốt Thái - Làm món ngon lai rai với hội bạn thân! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Tôm sống rửa sạch, cắt phần đầu cho vào để riêng. Phần mình bóc vỏ chừa đuôi lại, dùng dao khứa nhẹ dọc sống lưng để lấy chỉ đen, rửa sạch cho vào đĩa thêm nước đá đập nhuyễn để tôm được tươi và giòn.

- Tỏi - hành tím - gừng - riềng - ớt - rễ ngò rí - 6 muỗng canh đường cho vào cối giã nhuyễn. Cho ra bát thêm 5 muỗng canh nước cốt chanh - 4 muỗng canh nước mắm - 4 muỗng canh tương ớt - 1 muỗng canh ớt bột - 1/2 muỗng cafe mù tạt khuấy đều, nêm lại gia vị cho vừa khẩu vị

- Phần đầu tôm cho 3 muỗng canh bột bắp vào đảo đều. Cho dầu ngập chảo và đun nóng, cho đầu tôm vào chiên vàng rồi vớt ra để ráo.

- Tôm ướp đá cho ra đĩa, cho 3 muỗng canh nước cốt chanh - 1/2 muỗng cafe mù tạt khuấy đều, rưới hỗn hợp lên tôm và để 1 phút thì gắp tôm ra.

 

Tôm sống xốt Thái - Làm món ngon lai rai với hội bạn thân! - Ảnh 3

 

- Cho 2 muỗng canh nước tương, thêm 1 muỗng cafe mù tạt, 2 muỗng canh nước cốt chanh, khuấy đều.

- Cho xoài lót đĩa, cho tiếp tôm lên, thêm ngò gai và rưới nước xốt. Ăn kèm đầu tôm chiên giòn, đầu hành lá ngâm đá, mù tạt tùy ý

 

Tôm sống xốt Thái - Làm món ngon lai rai với hội bạn thân! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Diễm Hiền

Từ khóa:   Những món ăn ngon nước tương tôm sốt thái nước xốt ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ