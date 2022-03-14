Tôm sống xốt Thái - Làm món ngon lai rai với hội bạn thân!

Xuýt xoa dĩa tôm sống cay ngất ngây. Đam mê ẩm thực Thái Lan thì món ngon này sẽ khiến bạn không thể chối từ đâu

TÔM XỐT THÁI

Nguyên liệu:

300gr tôm sống

1 trái ớt sừng

2 củ tỏi

3 củ hành tím

1 củ gừng

1 củ riềng

2 cây sả

5 rễ ngò rí

1 trái xoài

10 đầu hành lá

2 nhánh ngò gai

bột bắp

Gia vị: nước cốt chanh, tương ớt, nước mắm, đường, ớt bột, mù tạt, nước tương

Cách làm:



- Tôm sống rửa sạch, cắt phần đầu cho vào để riêng. Phần mình bóc vỏ chừa đuôi lại, dùng dao khứa nhẹ dọc sống lưng để lấy chỉ đen, rửa sạch cho vào đĩa thêm nước đá đập nhuyễn để tôm được tươi và giòn.

- Tỏi - hành tím - gừng - riềng - ớt - rễ ngò rí - 6 muỗng canh đường cho vào cối giã nhuyễn. Cho ra bát thêm 5 muỗng canh nước cốt chanh - 4 muỗng canh nước mắm - 4 muỗng canh tương ớt - 1 muỗng canh ớt bột - 1/2 muỗng cafe mù tạt khuấy đều, nêm lại gia vị cho vừa khẩu vị

- Phần đầu tôm cho 3 muỗng canh bột bắp vào đảo đều. Cho dầu ngập chảo và đun nóng, cho đầu tôm vào chiên vàng rồi vớt ra để ráo.

- Tôm ướp đá cho ra đĩa, cho 3 muỗng canh nước cốt chanh - 1/2 muỗng cafe mù tạt khuấy đều, rưới hỗn hợp lên tôm và để 1 phút thì gắp tôm ra.

- Cho 2 muỗng canh nước tương, thêm 1 muỗng cafe mù tạt, 2 muỗng canh nước cốt chanh, khuấy đều.

- Cho xoài lót đĩa, cho tiếp tôm lên, thêm ngò gai và rưới nước xốt. Ăn kèm đầu tôm chiên giòn, đầu hành lá ngâm đá, mù tạt tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Diễm Hiền

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