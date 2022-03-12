Tim heo xào khổ qua - Món ngon không thể thiếu trên bàn nhậu hay những bữa cơm gia đình!

Làm tim heo xào, ăn không bị tanh hôi

CUỐNG - CƠ TIM NẤU MƯỚP ĐẮNG

Nguyên liệu:

200gr cuống, cơ tim heo

1 trái khổ qua

Gia vị: hạt nêm, đường, tiêu, bột ngọt, dầu ăn

hạt nêm, đường, tiêu, bột ngọt, dầu ăn Gừng, hành tím, hành lá, mùi tàu, mùi ta

Cách làm:



- Rửa sạch cuống và cơ tim với muối. Cắt quân cờ theo miếng vừa ăn.

- Ướp cùng ít đường, bột canh, hạt nêm, tiêu và 1 củ hành tím cắt lát. Trộn đều và ướp trong vòng 15 phút.

- Khổ qua bỏ ruột, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn và ngâm trong nước muối loãng.

- Gừng thái lát mỏng, rau gia vị cắt khúc. Thái dọc 1 ít hành lá và đầu hành ngâm nước đá lạnh để trang trí.

- Cho ít dầu ăn vào phần cuống cơ tim đã ướp gia vị, đảo trên bếp đến khi săn lại. Hớt bọt sau đó cho nước lọc vào ngập phần cuống cơ tim. Đậy vung và nấu trong 5 phút. Sau đó hớt bọt nếu có. Khi phần cơ tim nấu được 5-6 phút thì cho gừng và mướp đắng vào. Nấu thêm 3 phút và nêm lại cho hợp khẩu vị gia đình thì cho phần rau gia vị cắt khúc vào. Nấu thêm 1 phút thì tắt bếp rắc tiêu và cho thêm ít bột ngọt tùy khẩu vị

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Thị Thùy Linh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-heo-xao-kho-qua-mon-ngon-khong-the-thieu-tren-ban-nhau-hay-nhung-bua-com-gia-dinh-455017.html