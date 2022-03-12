Ốc xào mẻ thơm ngon - Trời xế chiều làm tô ốc, ăn vừa ấm bụng vừa ngon!

Làm ốc xào ăn vui miệng

ỐC XÀO MẺ, LÁ CHANH

Nguyên liệu:

Ốc lẫn

Mẻ

Sả, gừng, ớt, chanh, thơm, tỏi, lá chanh, nước mắm, đường

Cách làm:



- Ốc ngâm, rửa sạch. Ngâm với nước vo gạo để ốc nhanh nhả bẩn, có thể cho thêm vài lát ớt cay.

- Xả đập dập, cắt thành khúc

- Gừng, tỏi, ớt băm nhỏ

- Thơm thái lát

- Sau khi ốc đã rửa sạch, cho vào nồi đun sôi khoảng 2 phút cho tách miệng rồi cho mẻ đã lọc qua, cho 1 chút nước mắm, hạt nêm, đường, sả, dứa vào đun tiếp 2 phút rồi tắt bếp. Lá chanh vặn nhỏ thả vào đảo đều.

- Pha nước chấm: Hỗn hợp nước mắm, đường, nước cốt chanh, gừng, tỏi, ớt, tương ớt, 1 chút nước lọc khuấy đều và thưởng thức.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Ngọc Anh

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