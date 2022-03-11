Mực ngâm mắm nhĩ giòn sần sật tươi ngon - Cay xuýt xoa nhưng dễ 'nghiền'!

Làm mực ngâm mắm ăn liền

MỰC MẮM NHĨ SIÊU CAY

Nguyên liệu:

0.5kg mực tươi

Lá cải cay

5 tép tỏi

15 trái ớt

6 muỗng canh đường

4 muỗng canh nước cốt chanh

8 muỗng nước nước mắm

Cách làm:



- Mực tươi làm sạch, bỏ ruột bỏ da, giữ lại phần râu mực nhé

- Tráng mực qua nước sạch vài lần rồi đặt nghiêng dao thái miếng mỏng vừa ăn.

- Cho mực vào ngăn mát để giữ mực tươi hơn

- Giã nhuyễn hỗn hợp tỏi, ớt, đường rồi cho nước chanh và nước mắm

- Thả mực vào hỗn hợp đã giã nhuyễn, cho mực ngấm khoảng 15 phút thì thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngọc Phượng Võ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muc-ngam-mam-nhi-gion-san-sat-tuoi-ngon-cay-xuyt-xoa-nhung-de-nghien-454848.html