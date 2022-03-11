Mực ngâm mắm nhĩ giòn sần sật tươi ngon - Cay xuýt xoa nhưng dễ 'nghiền'!

Làm mực ngâm mắm ăn liền
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MỰC MẮM NHĨ SIÊU CAY
Nguyên liệu:
- 0.5kg mực tươi
- Lá cải cay
- 5 tép tỏi
- 15 trái ớt
- 6 muỗng canh đường
- 4 muỗng canh nước cốt chanh
- 8 muỗng nước nước mắm
Cách làm:
- Mực tươi làm sạch, bỏ ruột bỏ da, giữ lại phần râu mực nhé
- Tráng mực qua nước sạch vài lần rồi đặt nghiêng dao thái miếng mỏng vừa ăn.
- Cho mực vào ngăn mát để giữ mực tươi hơn
- Giã nhuyễn hỗn hợp tỏi, ớt, đường rồi cho nước chanh và nước mắm
- Thả mực vào hỗn hợp đã giã nhuyễn, cho mực ngấm khoảng 15 phút thì thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ngọc Phượng Võ