Padthai - Món ngon Thái Lan, dễ ăn, dễ bắt vị vô cùng!

10gr cải muối

10gr tôm khô

4 miếng đậu hũ chưa chiên

Giá, hẹ.

Đậu phộng rang

Ớt khô

Gia vị: me, nước mắm, đường thốt nốt

5-10 con tôm đã bóc chỉ

Cách làm:

- Ngâm hủ tiếu bằng nước lạnh khoảnh 10-15 phút trước khi chế biến.

- Chuẩn bị khoảng 50ml nước cốt me dốt, hòa cùng 1/2 cục đường thốt nốt, 1.5 muỗng nước mắm. Hoà tan hỗn hợp và nêm nếm sao cho vị chua chua ngọt ngọt mặn mặn là được

- Bắt chảo lên bếp, phi thơm tỏi, sau đó cho đậu vào chiên vàng. Cho tiếp cải muối, tôm khô, tôm tươi vào cho đến khi tôm chín.

- Hũ tiếu sau khi ngâm mềm, vớt để ráo và cho ngay vào chảo rồi thêm hỗn hợp nước xốt đã chuẩn bị, sau đó trộn đều.

- Lấy 1 khoảng trống trong chảo, đập 3 quả trứng vào chiên cho nó chín sơ, rồi đảo đều cùng hỗn hợp

- Cho giá hẹ vào đảo đều, tắt bếp. Trước khi ăn, rải đậu phộng rang giã nhuyễn, ớt khô và ít gía sống là có thể thưởng thức ngay

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen