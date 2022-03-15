Padthai - Món ngon Thái Lan, dễ ăn, dễ bắt vị vô cùng!

Món ngon mỗi ngày 15/03/2022 10:27

Tưởng Padthai khó ăn, khó kiếm nguyên liệu nhưng đơn giản vô cùng. Chiêu đãi gia đình, ai cũng mê mẩn

PADTHAI

Padthai - Món ngon Thái Lan, dễ ăn, dễ bắt vị vô cùng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 vắt hủ tiếu khô

  • 3 quả trứng gà

  • 10gr cải muối

  • 10gr tôm khô

  • 4 miếng đậu hũ chưa chiên

  • Giá, hẹ.

  • Đậu phộng rang

  • Ớt khô

  • Gia vị: me, nước mắm, đường thốt nốt

  • 5-10 con tôm đã bóc chỉ

    • Cách làm:

    - Ngâm hủ tiếu bằng nước lạnh khoảnh 10-15 phút trước khi chế biến.

    - Chuẩn bị khoảng 50ml nước cốt me dốt, hòa cùng 1/2 cục đường thốt nốt, 1.5 muỗng nước mắm. Hoà tan hỗn hợp và nêm nếm sao cho vị chua chua ngọt ngọt mặn mặn là được

    - Bắt chảo lên bếp, phi thơm tỏi, sau đó cho đậu vào chiên vàng. Cho tiếp cải muối, tôm khô, tôm tươi vào cho đến khi tôm chín.

    - Hũ tiếu sau khi ngâm mềm, vớt để ráo và cho ngay vào chảo rồi thêm hỗn hợp nước xốt đã chuẩn bị, sau đó trộn đều.

     

    Padthai - Món ngon Thái Lan, dễ ăn, dễ bắt vị vô cùng! - Ảnh 2

     

    - Lấy 1 khoảng trống trong chảo, đập 3 quả trứng vào chiên cho nó chín sơ, rồi đảo đều cùng hỗn hợp

    - Cho giá hẹ vào đảo đều, tắt bếp. Trước khi ăn, rải đậu phộng rang giã nhuyễn, ớt khô và ít gía sống là có thể thưởng thức ngay 

     

    Padthai - Món ngon Thái Lan, dễ ăn, dễ bắt vị vô cùng! - Ảnh 3

    Chúc mọi người làm thành công!

    Nguồn: Fb Eric Nguyen

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