Gỏi cá Lý Sơn - Đã ăn một lần là 'nghiện' mãi hương vị!

Món ngon mỗi ngày 16/03/2022 09:57

Cá tuyết tươi ngon, kết hợp với gia vị và rau sống. Trộn gỏi ăn siêu đã, đảm bảo cả nhà mê tít.

GỎI CÁ LÝ SƠN

Gỏi cá Lý Sơn - Đã ăn một lần là 'nghiện' mãi hương vị! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr cá tuyết phi lê tươi
  • 1 trái dừa 
  • Rau trộn gỏi: bắp chuối, hành tây, rau thơm, đậu phộng rang
  • Nước trộn gỏi: 1 muỗng cafe muối, 3 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng cafe tiêu, 1.5 trái nước cốt chanh, ớt cắt lát.
  • Xốt chấm gỏi: nước dừa, 1 trái cà chua, dầu phộng, 1 muỗng cafe bơ đậu phộng, hạt nêm, muối, tiêu

Cách làm:

- Cá rửa nước lạnh, lau khô, thái mỏng.

- Bổ trái dừa lấy nước. 

- Cho cá thái lát vào nước chanh dừa để ngâm 10 phút.

 

Gỏi cá Lý Sơn - Đã ăn một lần là 'nghiện' mãi hương vị! - Ảnh 2

 

- Cá sau khi ngâm xong thì vớt ra/ đổ qua ray. Giữ phần nước lại.

- Trộn cá với chén nước trộn gỏi và đợi thêm 10 phút.

 

Gỏi cá Lý Sơn - Đã ăn một lần là 'nghiện' mãi hương vị! - Ảnh 3

 

- Làm xốt: Bắc nồi, bật lửa, thêm dầu phộng, nấu cho dầu thật nóng rồi thêm 1 trái cà chua cắt lát vào, xào cho nát mềm rồi lấy nồi ra khỏi bếp.

- Trong 1 nồi khác, nấu nước dừa chanh hồi nãy ngâm cá cho sôi rồi bỏ thêm bơ đậu phộng.

- Nấu cho đến khi đặc lại rồi đổ phần cà chua ở trên vào nấu chung đến lúc xốt đặc. Nêm nếm với bột nêm, muối, tiêu cho vừa khẩu vị.

- Trộn cá với bắp chuối, hành tím và rau thơm.

- Rắc chút đậu phộng rang đập dập lên nữa là thưởng thức thôi

 

Gỏi cá Lý Sơn - Đã ăn một lần là 'nghiện' mãi hương vị! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hanh Nguyen

Nem nướng cháy xém cạnh - Ngửi mùi thơm phức, 'thèm chịu không nổi' luôn!

Nem nướng cháy xém cạnh - Ngửi mùi thơm phức, 'thèm chịu không nổi' luôn!

Nem làm từ nguyên liệu có sẵn, nướng nhanh mà ăn lại không ngán

Xem thêm
Từ khóa:   bí kíp nấu ăn ngon món gỏi ngon món cá ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ