Gỏi cá Lý Sơn - Đã ăn một lần là 'nghiện' mãi hương vị!

Cá tuyết tươi ngon, kết hợp với gia vị và rau sống. Trộn gỏi ăn siêu đã, đảm bảo cả nhà mê tít.

GỎI CÁ LÝ SƠN

Nguyên liệu:

300gr cá tuyết phi lê tươi

1 trái dừa

Rau trộn gỏi: bắp chuối, hành tây, rau thơm, đậu phộng rang

bắp chuối, hành tây, rau thơm, đậu phộng rang Nước trộn gỏi: 1 muỗng cafe muối, 3 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng cafe tiêu, 1.5 trái nước cốt chanh, ớt cắt lát.

1 muỗng cafe muối, 3 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng cafe tiêu, 1.5 trái nước cốt chanh, ớt cắt lát. Xốt chấm gỏi: nước dừa, 1 trái cà chua, dầu phộng, 1 muỗng cafe bơ đậu phộng, hạt nêm, muối, tiêu

Cách làm:



- Cá rửa nước lạnh, lau khô, thái mỏng.

- Bổ trái dừa lấy nước.

- Cho cá thái lát vào nước chanh dừa để ngâm 10 phút.

- Cá sau khi ngâm xong thì vớt ra/ đổ qua ray. Giữ phần nước lại.

- Trộn cá với chén nước trộn gỏi và đợi thêm 10 phút.

- Làm xốt: Bắc nồi, bật lửa, thêm dầu phộng, nấu cho dầu thật nóng rồi thêm 1 trái cà chua cắt lát vào, xào cho nát mềm rồi lấy nồi ra khỏi bếp.

- Trong 1 nồi khác, nấu nước dừa chanh hồi nãy ngâm cá cho sôi rồi bỏ thêm bơ đậu phộng.

- Nấu cho đến khi đặc lại rồi đổ phần cà chua ở trên vào nấu chung đến lúc xốt đặc. Nêm nếm với bột nêm, muối, tiêu cho vừa khẩu vị.

- Trộn cá với bắp chuối, hành tím và rau thơm.

- Rắc chút đậu phộng rang đập dập lên nữa là thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hanh Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-ca-ly-son-da-an-mot-lan-la-nghien-mai-huong-vi-455820.html