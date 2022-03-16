Gỏi cá Lý Sơn - Đã ăn một lần là 'nghiện' mãi hương vị!

Cá tuyết tươi ngon, kết hợp với gia vị và rau sống. Trộn gỏi ăn siêu đã, đảm bảo cả nhà mê tít.
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GỎI CÁ LÝ SƠN
Nguyên liệu:
- 300gr cá tuyết phi lê tươi
- 1 trái dừa
- Rau trộn gỏi: bắp chuối, hành tây, rau thơm, đậu phộng rang
- Nước trộn gỏi: 1 muỗng cafe muối, 3 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng cafe tiêu, 1.5 trái nước cốt chanh, ớt cắt lát.
- Xốt chấm gỏi: nước dừa, 1 trái cà chua, dầu phộng, 1 muỗng cafe bơ đậu phộng, hạt nêm, muối, tiêu
Cách làm:
- Cá rửa nước lạnh, lau khô, thái mỏng.
- Bổ trái dừa lấy nước.
- Cho cá thái lát vào nước chanh dừa để ngâm 10 phút.
- Cá sau khi ngâm xong thì vớt ra/ đổ qua ray. Giữ phần nước lại.
- Trộn cá với chén nước trộn gỏi và đợi thêm 10 phút.
- Làm xốt: Bắc nồi, bật lửa, thêm dầu phộng, nấu cho dầu thật nóng rồi thêm 1 trái cà chua cắt lát vào, xào cho nát mềm rồi lấy nồi ra khỏi bếp.
- Trong 1 nồi khác, nấu nước dừa chanh hồi nãy ngâm cá cho sôi rồi bỏ thêm bơ đậu phộng.
- Nấu cho đến khi đặc lại rồi đổ phần cà chua ở trên vào nấu chung đến lúc xốt đặc. Nêm nếm với bột nêm, muối, tiêu cho vừa khẩu vị.
- Trộn cá với bắp chuối, hành tím và rau thơm.
- Rắc chút đậu phộng rang đập dập lên nữa là thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hanh Nguyen