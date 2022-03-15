Chim cút nướng nước tương - Thấm gia vị, giòn nhẹ, ăn với cơm siêu thích!

Làm món chim cút chấm với gia vị. Lai rai với hội bạn siêu đã

CHIM CÚT NƯỚNG NƯỚC TƯƠNG

Nguyên liệu:

4 chim cút

Gia vị: 1 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 3 muỗng nước tương, 2 muỗng dầu ăn, 1/2 muỗng cafe muối, 2 cũ hành tím, 4 tép tỏi, 2 trái ớt, 1 muỗng cafe hạt tiêu

Cách làm:



- Chim cút rửa sạch ráo nước

- Giã nhuyễn tỏi, ớt xong cho tất cả gia vị phía trên vào trộn đều, ướp với chim cút 1 tiếng.

- Cho cút vào nồi chiên không dầu, ngửa mặt bụng lên trên, đổ 1 ít nước ướp còn lại lên bụng chim cút để trong quá trình nướng gia vị thấm sâu hơn vào thịt. Nướng mặt dưới cho vàng xong trở mặt trên cho vàng đều màu là hoàn thành.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoang Em Nguyen

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