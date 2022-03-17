Sườn xốt me cực ngon - Cơm trưa có món ngon thế này 'chịu gì nổi'!

Món ngon mỗi ngày 17/03/2022 11:32

Sườn heo ngon, đậm vị. Đơn giản mà ai cũng mê mẩn

SƯỜN XỐT ME ĐẬM VỊ ĐƯA CƠM

Sườn xốt me cực ngon - Cơm trưa có món ngon thế này 'chịu gì nổi'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Sườn heo
  • Nước cốt me 
  • Tương ớt
  • Muối, nước mắm
  • Mật ong
  • Hạt tiêu
  • Hành tím, tỏi 
  • Dầu ăn
  • Cà chua
Sườn xốt me cực ngon - Cơm trưa có món ngon thế này 'chịu gì nổi'! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Sườn chặt miếng vừa ăn, rửa sạch qua bằng nước sôi rồi ướp với 1 muỗng canh muối + 1 muỗng hạt tiêu + 1 muỗng hành tím băm nhỏ. Ướp 30 phút cho sườn ngấm vị.

- Cho dầu ăn vào chảo, thêm sườn vào áp chảo vàng đều 2 mặt

- Phi thơm hành tỏi.

- Cà chua thái nhỏ rồi đổ vào xào chín.

- Me chín dầm với nước sôi lọc lấy nước cốt 

- Xào chín cà chua rồi đổ nước cốt me + mật ong + tương ớt + nước mắm, đảo đều tạo thành nước xốt sệt thì đổ phần sườn vào đảo đều.

 

Sườn xốt me cực ngon - Cơm trưa có món ngon thế này 'chịu gì nổi'! - Ảnh 3

 

- Rim sườn 15 phút cho xốt ngấm đều sườn là tắt bếp

 

 

Sườn xốt me cực ngon - Cơm trưa có món ngon thế này 'chịu gì nổi'! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

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