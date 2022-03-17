Sườn xốt me cực ngon - Cơm trưa có món ngon thế này 'chịu gì nổi'!

Sườn heo ngon, đậm vị. Đơn giản mà ai cũng mê mẩn

SƯỜN XỐT ME ĐẬM VỊ ĐƯA CƠM

Nguyên liệu:

Sườn heo

Nước cốt me

Tương ớt

Muối, nước mắm

Mật ong

Hạt tiêu

Hành tím, tỏi

Dầu ăn

Cà chua

Cách làm:



- Sườn chặt miếng vừa ăn, rửa sạch qua bằng nước sôi rồi ướp với 1 muỗng canh muối + 1 muỗng hạt tiêu + 1 muỗng hành tím băm nhỏ. Ướp 30 phút cho sườn ngấm vị.

- Cho dầu ăn vào chảo, thêm sườn vào áp chảo vàng đều 2 mặt

- Phi thơm hành tỏi.

- Cà chua thái nhỏ rồi đổ vào xào chín.

- Me chín dầm với nước sôi lọc lấy nước cốt

- Xào chín cà chua rồi đổ nước cốt me + mật ong + tương ớt + nước mắm, đảo đều tạo thành nước xốt sệt thì đổ phần sườn vào đảo đều.

- Rim sườn 15 phút cho xốt ngấm đều sườn là tắt bếp

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

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