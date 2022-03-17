Sườn xốt me cực ngon - Cơm trưa có món ngon thế này 'chịu gì nổi'!

Sườn heo ngon, đậm vị. Đơn giản mà ai cũng mê mẩn
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SƯỜN XỐT ME ĐẬM VỊ ĐƯA CƠM
Nguyên liệu:
- Sườn heo
- Nước cốt me
- Tương ớt
- Muối, nước mắm
- Mật ong
- Hạt tiêu
- Hành tím, tỏi
- Dầu ăn
- Cà chua
Cách làm:
- Sườn chặt miếng vừa ăn, rửa sạch qua bằng nước sôi rồi ướp với 1 muỗng canh muối + 1 muỗng hạt tiêu + 1 muỗng hành tím băm nhỏ. Ướp 30 phút cho sườn ngấm vị.
- Cho dầu ăn vào chảo, thêm sườn vào áp chảo vàng đều 2 mặt
- Phi thơm hành tỏi.
- Cà chua thái nhỏ rồi đổ vào xào chín.
- Me chín dầm với nước sôi lọc lấy nước cốt
- Xào chín cà chua rồi đổ nước cốt me + mật ong + tương ớt + nước mắm, đảo đều tạo thành nước xốt sệt thì đổ phần sườn vào đảo đều.
- Rim sườn 15 phút cho xốt ngấm đều sườn là tắt bếp
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên