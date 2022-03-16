Xá xíu cực đưa cơm - Ăn vào siêu thấm vị!

Lựa được miếng thịt nạc vai siêu ngon, làm món xá xíu chuẩn vị cho gia đình thưởng thức

Thịt xá xíu

Nguyên liệu:

500gr thịt ba chỉ/ nạc vai

1 gói sốt gia vị ướp thịt xá xíu của Barona/ Cholimex

1 trái dừa tươi

Cách làm:



- Thịt cắt miếng nhỏ, luộc sơ cùng củ hành tím/gốc hành + gừng cho bớt cặn tiết, mùi hôi. Vớt ra rửa sạch thấm khô/để ráo nước

- Ướp thịt với gói xốt gia vị xá xíu khoảng 30 phút

- Đổ nước của trái dừa vào xoong thịt đã ướp, đun lửa to, trong quá trình đun cứ 3-5 phút lật mặt 1 lần.

- Đun đến khi hỗn hợp nước xốt cạn sền sệt thì tắt bếp

- Bỏ thịt sang nồi chiên không dầu hoặc lò nướng, nướng nhiệt 180 độ trong vòng 20 phút.

- Cứ 5 phút kiểm tra lật thịt 1 lần, đồng thời quết hỗn hợp xốt còn lại trong quá trình rim thịt ở trên lên đều mặt thịt, cho thịt ngấm gia vị và màu sắc thành phẩm bắt mắt, hấp dẫn hơn

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Du Du

Gỏi đu đủ chua ngọt - Ăn vặt không ngấy, lại dễ 'nghiền'! Đu đủ bào sợi, kết hợp với thịt luộc tạo nên hương vị không lẫn đi đâu được. Sự kết hợp hoàn hảo cho buổi xế ăn vặt

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xa-xiu-cuc-dua-com-an-vao-sieu-tham-vi-455816.html