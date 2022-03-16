Xá xíu cực đưa cơm - Ăn vào siêu thấm vị!

Lựa được miếng thịt nạc vai siêu ngon, làm món xá xíu chuẩn vị cho gia đình thưởng thức
- Chim cút nướng nước tương - Thấm gia vị, giòn nhẹ, ăn với cơm siêu thích!
- Nem nướng cháy xém cạnh - Ngửi mùi thơm phức, 'thèm chịu không nổi' luôn!
Thịt xá xíu
Nguyên liệu:
- 500gr thịt ba chỉ/ nạc vai
- 1 gói sốt gia vị ướp thịt xá xíu của Barona/ Cholimex
- 1 trái dừa tươi
Cách làm:
- Thịt cắt miếng nhỏ, luộc sơ cùng củ hành tím/gốc hành + gừng cho bớt cặn tiết, mùi hôi. Vớt ra rửa sạch thấm khô/để ráo nước
- Ướp thịt với gói xốt gia vị xá xíu khoảng 30 phút
- Đổ nước của trái dừa vào xoong thịt đã ướp, đun lửa to, trong quá trình đun cứ 3-5 phút lật mặt 1 lần.
- Đun đến khi hỗn hợp nước xốt cạn sền sệt thì tắt bếp
- Bỏ thịt sang nồi chiên không dầu hoặc lò nướng, nướng nhiệt 180 độ trong vòng 20 phút.
- Cứ 5 phút kiểm tra lật thịt 1 lần, đồng thời quết hỗn hợp xốt còn lại trong quá trình rim thịt ở trên lên đều mặt thịt, cho thịt ngấm gia vị và màu sắc thành phẩm bắt mắt, hấp dẫn hơn
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Du Du