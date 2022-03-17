Heo quay xóc sả tắc chua chua cay cay, ăn 'bắt' mồi, 'bắt' cơm vô cùng!

Làm thịt heo quay giòn rụm, xóc sả tắc thơm lừng. Lai rai với thùng bia hết sảy luôn
THỊT HEO QUAY LẮC SẢ TẮC
Nguyên liệu:
- Thịt ba chỉ
- Trái tắc
- Sả, ớt
- Đường trắng
- Ngũ vị hương
- Ớt bột
- Muối tôm
- Nước mắm
- Lá chanh, lá mắc mật
- Dầu ăn
- Hành tím, tỏi
Cách làm:
- Thịt rửa sạch, luộc qua với muối và gừng.
- Vớt thịt để ráo, xát chanh vào phần bì.
- Ướp thịt: ướp thịt với ngũ vị hương, hành tím, tỏi, muối, lá mắc mật. Ướp trong 20 phút
- Quay thịt trên chảo cho vàng đều đẹp 2 mặt rồi thái miếng nhỏ vừa ăn.
- Thái lát sả, ớt, tắc, thái sợi nhỏ lá chanh.
- Cho thịt vào tô lớn:
- 2 muỗng đường
- 2 muỗng nước mắm
- 1 muỗng ớt bột
- 2 muỗng nước cốt tắc
- 1 muỗng muối tôm
- Tắc, sả, ớt tươi
- Trộn đều tay, lắc đều cho thịt ngấm gia vị là có thể thưởng thức rồi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên