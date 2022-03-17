Heo quay xóc sả tắc chua chua cay cay, ăn 'bắt' mồi, 'bắt' cơm vô cùng!

Làm thịt heo quay giòn rụm, xóc sả tắc thơm lừng. Lai rai với thùng bia hết sảy luôn

THỊT HEO QUAY LẮC SẢ TẮC

Nguyên liệu:

Thịt ba chỉ

Trái tắc

Sả, ớt

Đường trắng

Ngũ vị hương

Ớt bột

Muối tôm

Nước mắm

Lá chanh, lá mắc mật

Dầu ăn

Hành tím, tỏi

Cách làm:



- Thịt rửa sạch, luộc qua với muối và gừng.

- Vớt thịt để ráo, xát chanh vào phần bì.

- Ướp thịt: ướp thịt với ngũ vị hương, hành tím, tỏi, muối, lá mắc mật. Ướp trong 20 phút

- Quay thịt trên chảo cho vàng đều đẹp 2 mặt rồi thái miếng nhỏ vừa ăn.

- Thái lát sả, ớt, tắc, thái sợi nhỏ lá chanh.

- Cho thịt vào tô lớn:

2 muỗng đường

2 muỗng nước mắm

1 muỗng ớt bột

2 muỗng nước cốt tắc

1 muỗng muối tôm

Tắc, sả, ớt tươi

- Trộn đều tay, lắc đều cho thịt ngấm gia vị là có thể thưởng thức rồi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/heo-quay-xoc-sa-tac-chua-chua-cay-cay-an-bat-moi-bat-com-vo-cung-456220.html