Trà đào cam sả bằng kem? Nghe hơi lạ nhưng ăn đậm mùi trà siêu ngon!

30gr đường

10ml nước cốt cam

1 muỗng canh bột năng

Phần Kem:

150gr hạt điều sống

200gr nước cốt dừa đậm đặc

1 muỗng cafe vỏ cam nạo

1 túi trà vị đào

1 cây sả

100gr đào chín thái hạt lựu

Cách làm:

Hạt điều ngâm nước qua đêm, sau đó đem luộc 10 phút rồi để ráo.

- Đào tách hạt, gọt bỏ vỏ, thu được 600gr thịt đào.

- Cho phần thịt đào vào nồi, cùng đường, nước cốt cam, bột năng. Sau đó trộn đều rồi đun nhỏ lửa, dầm đào cho nhuyễn - khoảng 10 phút. Để qua 1 bên cho nguội.

- Cho vào máy xay:

Hạt điều đã luộc chín

Nước cốt dừa đậm đặc

Vỏ cam nạo

Phần trà

1 cây sả

- Tiếp đến xay nhuyễn. Sau khi nhuyễn rồi, cho đào chín thái hạt lựu vào hỗn hợp kem.

- Cho kem vào hộp kín, đậy nắng, để ngăn đông ít nhất 6-8 tiếng.

- Cho ra ngoài tầm 15 phút, múc kem ra chén. Ăn kèm với đào tươi.

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Đức Văn Nguyễn