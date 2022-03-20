Trà đào cam sả bằng kem? Nghe hơi lạ nhưng ăn đậm mùi trà siêu ngon!

Làm kem trà đào ăn thử, vừa lạ vừa ngon. Lại có sẵn nguyên liệu, cách làm đơn giản
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CÁCH LÀM KEM TRÀ ĐÀO CAM SẢ
Nguyên liệu:
Phần Đào:
600gr phần thịt đào chín mềm
30gr đường
10ml nước cốt cam
1 muỗng canh bột năng
Phần Kem:
150gr hạt điều sống
200gr nước cốt dừa đậm đặc
1 muỗng cafe vỏ cam nạo
1 túi trà vị đào
1 cây sả
100gr đào chín thái hạt lựu
Cách làm:
Hạt điều ngâm nước qua đêm, sau đó đem luộc 10 phút rồi để ráo.
- Đào tách hạt, gọt bỏ vỏ, thu được 600gr thịt đào.
- Cho phần thịt đào vào nồi, cùng đường, nước cốt cam, bột năng. Sau đó trộn đều rồi đun nhỏ lửa, dầm đào cho nhuyễn - khoảng 10 phút. Để qua 1 bên cho nguội.
- Cho vào máy xay:
- Hạt điều đã luộc chín
- Nước cốt dừa đậm đặc
- Vỏ cam nạo
- Phần trà
- 1 cây sả
- Tiếp đến xay nhuyễn. Sau khi nhuyễn rồi, cho đào chín thái hạt lựu vào hỗn hợp kem.
- Cho kem vào hộp kín, đậy nắng, để ngăn đông ít nhất 6-8 tiếng.
- Cho ra ngoài tầm 15 phút, múc kem ra chén. Ăn kèm với đào tươi.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đức Văn Nguyễn