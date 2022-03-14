Pudding sữa tươi béo ngậy - Thơm mùi sữa, mềm mướt, ăn mát lạnh thích mê!

Pudding béo mịn, xua tan cơn mệt mỏi. Tự thưởng ngay cho mình sau giờ làm thôi nào!

BÁNH PUDDING SỮA TƯƠI

Nguyên liệu:

100gr bơ lạt

120gr bột mì đa dụng

1 lít sữa tươi không đường

30gr đường

1 muỗng cafe vanilla

15gr bột bắp

30ml nước

Topping:



200ml nước nóng

100gr đường

100ml nước

20gr bột bắp

1 muỗng cafe nước cốt chanh

Cách làm:



- Làm chảy bơ trên chảo nóng, cho bột mì vào và tiếp tục khuấy đều đến khi hoà quyện với lửa vừa

- Cho sữa tươi từng ít một vào chảo bột và khuấy đến khi hỗn hợp mịn, hoà quyện với nhau, cho tiếp đường, vanilla, bột bắp vào khuấy đến khi thấy hỗn hợp sệt lại là được

- Cho hỗn hợp sữa vào khuôn hoặc hộp và cất ngăn mát tủ lạnh khoảng 30-60 phút

Topping:

- Mở lửa nhỏ, cho đường vào chảo, đừng khuấy mà để đường tan đến khi có màu vàng thì cho nước nóng vào, khuấy đều. Cho hỗn hợp nước bột bắp vào và tiếp tục khuấy đều đến khi hỗn hợp hơi sệt sệt là được

- Rưới Topping lên phần sữa đã đông và chờ nguội/ cất ngăn mát tủ lạnh.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lam Love

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pudding-sua-tuoi-beo-ngay-thom-mui-sua-mem-muot-an-mat-lanh-thich-me-455272.html