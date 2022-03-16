Người chơi hệ 'Trà Đào' thì không thể bỏ qua bí kíp này!

Mê ăn đào thì mua đào về và làm ngay thôi, dễ làm mà uống siêu ngon

ĐÀO NGÂM, TRÀ ĐÀO

Nguyên liệu:

1kg đào

500gr đường thốt nốt

500ml nước lọc

1 trái chanh

Lọ thuỷ tinh

Cách làm:



- Đào rửa sạch, bổ làm 6 miếng, tách ra ngâm nước muối pha loãng, rồi gọt vỏ, tráng lại nước cho hết mặn. Sau đó ngâm vào tô nước đá khoảng 15 phút để giữ cho đào được giòn, cho ra rổ cho ráo nước.

- Đun 500ml nước với đường cho tan hết đường và sôi lên, cho đào vào nồi nước đường đun thêm khoảng 5 phút khi miếng đào hơi trong là được, vớt đào vào 1 cái khay inox dàn đều ra, đặt khay đào lên 1 cái khay khác có đá lạnh cho đào nguội hẳn rồi mới cho vào lọ.

- Sau khi cả đào và nước đường nguội hẳn mới cho vào lọ, vắt nước cốt chanh vào để giữ màu đào đẹp có vị ngon hơn, đậy kín nắp lọ cho vào ngăn mát tủ lạnh sau 1 ngày là có đào ngâm để pha trà rồi

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Vũ Thị Thu Trang

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-choi-he-tra-dao-thi-khong-the-bo-qua-bi-kip-nay-455982.html