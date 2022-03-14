Bánh bông lan hấp nồi cơm điện - Vừa gọn lẹ, bánh hấp chín siêu bông xốp!

Trộn bột:

- Tách lòng đỏ và lòng trắng ra hai tô khác nhau. Lòng trắng tuyệt đối không dính lòng đỏ và nước.

- Khuấy đều lòng đỏ với dầu ăn, muối, valina, sữa tươi.

- Rây bột bắp, bột mì vào bát lòng đỏ, khuấy hỗn hợp thật sánh mịn.

- Lòng trắng trứng đánh bằng máy đánh trứng

- Khi trứng nổi bọt xà phòng thì thêm chanh.

- Khi bọt giảm dần thì thêm đường, chia làm 3 lần. Kiểm tra thấy bông trắng có chóp cứng, xúc lên úp xuống không rơi là đạt.

- Chia phần lòng trắng trứng đã đánh bông thành 3 phần. Lấy 1/3 trộn với bát lòng đỏ, đến khi đều mịn thì tiếp tục lấy 1/2 lòng trắng trộn đều. Khi đã đều thì đổ hỗn hợp đó vào bát lòng trắng, tiếp tục khuấy đều, khuấy nhẹ tay đến khi mịn.

Nướng bánh:

- Đổ hỗn hợp trên vào lòng nồi cơm

- Đập nhẹ nồi xuống vài lần cho vỡ bọt khí.

- Bật chế độ nấu cơm bình thường, sau khi nồi chuyển chế độ giữ ấm, để thêm 15 phút, thì ấn nấu lần 2, nồi chuyển giữ ấm để tiếp 15 phút, rồi ấn nấu lần 3, sau đó để giữ ấm thêm 15 phút, mở nồi kiểm tra, dùng tăm cắm xuống bánh, nếu tăm khô thì bánh đã chín, tăm ướt là bánh chưa chín.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Mỡ Wasabi