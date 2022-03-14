Bánh bông lan hấp nồi cơm điện - Vừa gọn lẹ, bánh hấp chín siêu bông xốp!

Món ngon mỗi ngày 14/03/2022 08:56

Ở nhà buồn chán thì làm bánh bông lan, nguyên liệu đơn giản mà thành quả thì khỏi phải chê.

BÁNH BÔNG LAN NƯỚNG BẰNG NỒI CƠM ĐIỆN

Bánh bông lan hấp nồi cơm điện - Vừa gọn lẹ, bánh hấp chín siêu bông xốp! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 5 quả trứng gà
  • 70gr bột mì số 8 
  • 30gr bột bắp 
  • 100gr đường bột
  • 50ml dầu ăn
  • 50ml sữa tươi
  • 1/3 muỗng cafe valila
  • 1/2 muỗng cafe nước cốt chanh
  • Chút xíu muối
Bánh bông lan hấp nồi cơm điện - Vừa gọn lẹ, bánh hấp chín siêu bông xốp! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Trộn bột:

- Tách lòng đỏ và lòng trắng ra hai tô khác nhau. Lòng trắng tuyệt đối không dính lòng đỏ và nước.

- Khuấy đều lòng đỏ với dầu ăn, muối, valina, sữa tươi.

- Rây bột bắp, bột mì vào bát lòng đỏ, khuấy hỗn hợp thật sánh mịn.

- Lòng trắng trứng đánh bằng máy đánh trứng 

 

Bánh bông lan hấp nồi cơm điện - Vừa gọn lẹ, bánh hấp chín siêu bông xốp! - Ảnh 3

 

- Khi trứng nổi bọt xà phòng thì thêm chanh.

- Khi bọt giảm dần thì thêm đường, chia làm 3 lần. Kiểm tra thấy bông trắng có chóp cứng, xúc lên úp xuống không rơi là đạt.

- Chia phần lòng trắng trứng đã đánh bông thành 3 phần. Lấy 1/3 trộn với bát lòng đỏ, đến khi đều mịn thì tiếp tục lấy 1/2 lòng trắng trộn đều. Khi đã đều thì đổ hỗn hợp đó vào bát lòng trắng, tiếp tục khuấy đều, khuấy nhẹ tay đến khi mịn.

  • Nướng bánh:

- Đổ hỗn hợp trên vào lòng nồi cơm 

- Đập nhẹ nồi xuống vài lần cho vỡ bọt khí.

 

Bánh bông lan hấp nồi cơm điện - Vừa gọn lẹ, bánh hấp chín siêu bông xốp! - Ảnh 4

 

- Bật chế độ nấu cơm bình thường, sau khi nồi chuyển chế độ giữ ấm, để thêm 15 phút, thì ấn nấu lần 2, nồi chuyển giữ ấm để tiếp 15 phút, rồi ấn nấu lần 3, sau đó để giữ ấm thêm 15 phút, mở nồi kiểm tra, dùng tăm cắm xuống bánh, nếu tăm khô thì bánh đã chín, tăm ướt là bánh chưa chín.

 

Bánh bông lan hấp nồi cơm điện - Vừa gọn lẹ, bánh hấp chín siêu bông xốp! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Mỡ Wasabi

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